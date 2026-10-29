Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
МЧС: Из-за задымления на мурманском руднике эвакуировали 79 человек
В Мурманской области из-за задымления на руднике «Северный» Кольской горно-металлургической компании на поверхность экстренно вывели 79 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
Инцидент произошел утром в четверг. Специалисты зафиксировали задымление конвейерного уклона выработки на глубине 800 метров, однако открытого горения не наблюдалось, сообщило ведомство на своем сайте.
Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.
На место происшествия было направлено отделение Печенгского отдельного горноспасательного взвода. Для ликвидации последствий задействовали шесть специалистов и одну единицу техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца спасатели сообщили о гибели горняка при локальном обрушении в шахте под Североуральском.
Весной в Кемеровской области более 100 человек подняли на поверхность из-за превышения уровня опасных веществ под землей.