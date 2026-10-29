Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Посол России ответил на критику украинского коллеги в Австралии цитатой из Библии
Посол России в Австралии Петраков ответил украинскому коллеге цитатой из Библии
Посол России в Австралии Михаил Петраков ответил на критику украинского коллеги в связи с посещением Национального пресс-клуба в Канберре, напомнив ему выражение «не судите, да не судимы будете».
«Украинский посол позволил себе грубое замечание по поводу моего присутствия. Не пытается ли он примерить на себя роль верховного судьи, решающего, что уместно, а что нет для других представителей дипломатического корпуса?» – заявил Петраков РИА «Новости».
Накануне Петраков посетил открытое для публики мероприятие в пресс-клубе, где выступал лидер австралийской партии «Зеленые» Дэвид Шубридж.
Посол подчеркнул, что посещение таких мероприятий является обычной дипломатической работой. Он также раскритиковал попытки использовать выполнение обязанностей в политических целях.
Петраков иронично предположил, что его присутствия на мероприятии оказалось достаточно для того, чтобы вызвать панику у сторонников киевского режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала ответить на решение властей Молдавии выслать сотрудника российского посольства.
Также посольство России в Тегеране и «Росатом» опровергли информацию об эвакуации дипломатов и специалистов с иранской АЭС «Бушер».
Диппредставительство России в Италии посоветовало гражданам избегать мест беспорядков.