Посол России в Австралии Петраков ответил украинскому коллеге цитатой из Библии

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Украинский посол позволил себе грубое замечание по поводу моего присутствия. Не пытается ли он примерить на себя роль верховного судьи, решающего, что уместно, а что нет для других представителей дипломатического корпуса?» – заявил Петраков РИА «Новости».

Накануне Петраков посетил открытое для публики мероприятие в пресс-клубе, где выступал лидер австралийской партии «Зеленые» Дэвид Шубридж.

Посол подчеркнул, что посещение таких мероприятий является обычной дипломатической работой. Он также раскритиковал попытки использовать выполнение обязанностей в политических целях.

Петраков иронично предположил, что его присутствия на мероприятии оказалось достаточно для того, чтобы вызвать панику у сторонников киевского режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала ответить на решение властей Молдавии выслать сотрудника российского посольства.

Также посольство России в Тегеране и «Росатом» опровергли информацию об эвакуации дипломатов и специалистов с иранской АЭС «Бушер».

Диппредставительство России в Италии посоветовало гражданам избегать мест беспорядков.