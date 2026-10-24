«Росатом» и посольство России опровергли эвакуацию с АЭС «Бушер»

«Росатом» и посольство опровергли сообщения об эвакуации россиян с АЭС «Бушер»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посольство России в Иране опровергло сообщения о якобы начавшейся эвакуации сотрудников МИД и специалистов с территории иранской атомной электростанции «Бушер». В дипломатическом представительстве назвали слухами и дезинформацией сообщения враждебно настроенных каналов о вывозе людей, передает РИА «Новости».

Дипломаты подчеркнули, что все сотрудники посольства и специалисты на станции никуда не собираются уезжать и продолжают работу в штатном режиме. Также в дипмиссии посоветовали отписаться от новостных каналов, которые распространяют подобную информацию.

Слухи об эвакуации также опровергли в пресс-службе «Росатома», пишет ТАСС. В госкорпорации назвали ложными публикации о том, что для вывоза российских специалистов с АЭС в регион якобы прислали специальный самолет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил об увеличении числа возвращенных на иранскую АЭС «Бушер» сотрудников до 135 человек. В августе он отметил, что госкорпорация планирует как можно раньше вернуть работников на станцию.

Летом госкорпорация приостановила процесс восстановления численности персонала на объекте после серии ударов. Весной более 600 отечественных специалистов покинули площадку станции.