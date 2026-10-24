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    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    24 октября 2026, 13:55 • Новости дня

    «Росатом» и посольство России опровергли эвакуацию с АЭС «Бушер»

    «Росатом» и посольство опровергли сообщения об эвакуации россиян с АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Тегеране и госкорпорация «Росатом» опровергли информацию о начале эвакуации дипломатов и российских специалистов с территории иранской атомной электростанции «Бушер».

    Посольство России в Иране опровергло сообщения о якобы начавшейся эвакуации сотрудников МИД и специалистов с территории иранской атомной электростанции «Бушер». В дипломатическом представительстве назвали слухами и дезинформацией сообщения враждебно настроенных каналов о вывозе людей, передает РИА «Новости».

    Дипломаты подчеркнули, что все сотрудники посольства и специалисты на станции никуда не собираются уезжать и продолжают работу в штатном режиме. Также в дипмиссии посоветовали отписаться от новостных каналов, которые распространяют подобную информацию.

    Слухи об эвакуации также опровергли в пресс-службе «Росатома», пишет ТАСС. В госкорпорации назвали ложными публикации о том, что для вывоза российских специалистов с АЭС в регион якобы прислали специальный самолет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил об увеличении числа возвращенных на иранскую АЭС «Бушер» сотрудников до 135 человек. В августе он отметил, что госкорпорация планирует как можно раньше вернуть работников на станцию.

    Летом госкорпорация приостановила процесс восстановления численности персонала на объекте после серии ударов. Весной более 600 отечественных специалистов покинули площадку станции.

    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

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    21 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США

    Ушаков: Путин и спецпосланник США Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил, что возможности дипломатии в ситуации вокруг Ирана далеко не исчерпаны и с Тегераном необходимо договариваться, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства на встрече со спецпосланником США заявил, что дипломатические возможности в ситуации вокруг Ирана не исчерпаны, передает РИА «Новости».

    «Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, естественно, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны, и что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться», – рассказал Ушаков.

    Он добавил, что российская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность Москве за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию

    МИД Ирана: Масуд Пезешкиан посетит Россию на следующей неделе

    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранский президент Масуд Пезешкиан планирует посетить Россию на следующей неделе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «На следующей неделе диалог и консультации продолжатся с участием президентов двух стран в Москве», – приводит РИА «Новости» заявление Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    В свою очередь Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.


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    22 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    NYT рассказала о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс

    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс, назначенных на 3 ноября, пишет New York Times.

    Военные двух стран активизировали совместные учения, отрабатывая маневры над территорией Ирака в рамках подготовки к короткой, но интенсивной операции. На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения новых атак, пишет New York Times.

    Ожидается, что целями станут энергетическая инфраструктура, ядерные объекты, а также арсеналы ракет и беспилотников Ирана. Часть американских чиновников полагает, что новая масштабная серия атак способна разрушить иранскую экономику и вынудить Тегеран пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

    При этом сохраняется скептицизм относительно успеха новой кампании, поскольку предыдущая фаза американо-израильских ударов с февраля по апрель привела к росту мировых цен на энергоносители и инфляции, а также сильно истощила запасы ракет-перехватчиков Пентагона. Кроме того, нет уверенности в одобрении новых ударов Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль отменил серию ударов по Ирану из-за возражений США.

    Сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс.

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    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

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    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

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    22 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    Минюст перечислил условия для ограничения скрывающихся за границей россиян

    Замглавы Минюста разъяснил процедуру ограничения для уехавших за границу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра юстиции Олег Свириденко назвал три условия для применения временных ограничительных мер к россиянам, скрывающимся от правосудия за рубежом.

    Он отметил, что закон об ограничительных мерах в отношении скрывающихся за границей от наказания граждан предусматривает понятные и прозрачные правовые процедуры применения, передает ТАСС.

    «Временные ограничительные меры в силу закона будут применяться при наличии совокупности нескольких оснований: вступление в законную силу соответствующего судебного акта по уголовному делу или делу об административном правонарушении, уклонение лица от его исполнения и нахождение лица за пределами страны», – сообщил Свириденко.

    Замминистра добавил, что до принятия ведомством решения об ограничениях компетентные органы должны установить конкретные факты и обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Министерство юстиции отметило, что заочно осужденным иноагентам при возвращении придется отбыть срок.

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    21 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Взрывы прогремели на юге Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько взрывов были слышны в поселке Карпан округа Сирик на юге Ирана в провинции Хормозган, сообщило агентство Fars.

    Источник и природа взрывов пока неизвестны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений Вашингтона.

    В среду сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в американский Конгресс.

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    21 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    МИД Ирана назвал Ормузский пролив незаменимым для мировой экономики

    Глава МИД Ирана Аракчи: Заменить Ормузский пролив другими путями невозможно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что альтернативные логистические маршруты не смогут заменить Ормузский пролив по уровню значимости для региона и мира.

    Иран уверен в невозможности заменить Ормузский пролив другими логистическими путями, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью главы внешнеполитического ведомства страны для издания Financial Times.

    «Реальность такова, что в силу географии Иран всегда будет обладать беспрецедентными возможностями воздействовать на морское судоходство в Ормузском проливе», – заявил Аракчи.

    Министр подчеркнул, что этот путь остается критически важным для региона и глобальной экономики вопреки всей шумихе вокруг альтернативных маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Британии спрогнозировали снижение роли Ормузского пролива в мировой логистике.

    В воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию маршрута.

    В субботу Тегеран передал США семидневный план по разблокировке пролива.

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    21 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Ирак закрыл пограничный переход с Ираном

    Shafaq News: Ирак на неопределенное время закрыл пограничный переход с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирака приняли решение закрыть пограничный переход «Аш-Шиб» на границе с Ираном до особого распоряжения.

    Правительство Ирака распорядилось закрыть пограничный переход «Аш-Шиб» (в Иране он называется «Чазабе») до особого распоряжения по техническим причинам, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News.

    Представитель МВД Ирана Али Зейниванд заявил, что Тегеран не получал от Багдада уведомлений о закрытии пунктов пограничного обмена с провинцией Хузестан. По его словам, иранские власти изучают ситуацию.

    Зейниванд также напомнил о меморандуме между Ираном и Ираком, согласно которому стороны обязаны уведомлять друг друга о закрытии погранпереходов на длительный срок. Он добавил, что при кратковременном закрытии согласование не требуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Иран возобновил авиасообщение с Ираком.

    Летом Багдад выразил готовность стать площадкой для переговоров между США и Ираном.

    Иран, Ирак и Сирия закрыли свое воздушное пространство.

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    22 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол России заявил о рисках посещения Черногории для россиян

    Посол Лукашик: Риски для россиян в Черногории сравнялись с поездками в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски для российских граждан при посещении Черногории практически не отличаются от тех, с которыми они сталкиваются в странах Евросоюза, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    По его словам, оценка рисков для россиян связана с адаптацией местного законодательства к европейским нормам, передают «Вести». «Поскольку черногорцы приводят или привели уже свое внутреннее законодательство в соответствие с регламентами и правилами ЕС, уровень рисков посещения Черногории россиянами мало чем отличается от их пребывания на территории государств Евросоюза», – констатировал Лукашик.

    При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время говорить о систематической дискриминации россиян со стороны властей Черногории пока не приходится.

    Напомним, в среду Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    В четверг российское посольство сообщило об отсутствии необходимости оформлять визу для обладателей вида на жительство в республике.

    Посол России в Черногории Александр Лукашик назвал отмену санкций условием для возобновления прямого авиасообщения между странами.

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    22 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Nordwind Airlines возобновила полеты из России на вьетнамский Фукуок

    Nordwind Airlines возобновила прямые рейсы из России на Фукуок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок во вьетнамской провинции Анзянг.

    Первый рейс прибыл на Фукуок из Екатеринбурга в четверг с 370 пассажирами на борту, сообщает ТАСС. Генеральный консул России в Хошимине Мария Мизонова отметила, что восстановление авиасообщения будет способствовать увеличению российского турпотока во Вьетнам, а также положительно скажется на взаимодействии двух стран в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах.

    По словам председателя совета участников компании Pegas Misr Vietnam Хоанг Тхи Фонг Тху, Nordwind Airlines планирует осуществлять 20 чартерных рейсов ежемесячно из российских городов.

    За первые девять месяцев 2026 года во Вьетнам прибыло более 157 тыс. российских туристов, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. В 2026 году ожидается прибытие не менее 200 тыс. российских туристов на Фукуок и Камрань. Сейчас российские туристы занимают третье место по числу посетителей Вьетнама после гостей из Китая и Южной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам анонсировал расширение авиасообщения с Россией. Ранее спрос на туры во Вьетнам среди россиян впервые сравнялся с Таиландом.

    Еще в марте 2025 года Ассоциация туроператоров России отметила значительное увеличение интереса граждан к турам во Вьетнам.

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    21 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против греко-панамской юрфирмы за «помощь Ирану»

    США ввели санкции против юрфирмы Karnakis and Karnakis за «помощь Ирану»

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство финансов США включило в иранские санкционные списки юридическую фирму Karnakis and Karnakis, имеющую офисы в Греции и Панаме, а также пятерых связанных с ней физических лиц.

    Под действие американских ограничительных мер попала компания Karnakis and Karnakis. В американском ведомстве считают, что эта фирма незаконно оказывала содействие в поставках иранской продукции на рынки, тем самым якобы позволяя властям в Тегеране получать средства на разработку вооружений и развитие ядерной программы, пишет ТАСС.

    Включение в перечень означает заморозку всех активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с фигурантами списка.

    В санкционные списки также включены пять физических лиц, предположительно связанных с компанией. Минфин США выдал генеральную лицензию, которая разрешает до 20 ноября проведение операций, необходимых для завершения транзакций с участием Karnakis and Karnakis.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

    Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода ограничений.

    Главы МИД Евросоюза одобрили введение санкций против Ирана.

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    23 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки судов-нарушителей пересечь Ормузский пролив полностью прекратились после недавних атак на танкеры и вывода из строя их навигационных систем, сообщило агентство Tasnim.

    Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

    Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

    Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

    Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.

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    23 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате стрельбы около церкви в иорданском городе Хмуд, сообщили в посольстве.

    Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.

    В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.

    На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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