Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии
Латвийский суд приговорил волонтера Сергея Никитина с российским и немецким гражданством к семи годам тюрьмы за перевозку гуманитарного груза для домов престарелых, сообщила латвийская журналистка Алла Березовская.
Задержание произошло на латвийско-российской границе в сентябре 2025 года при перевозке гуманитарного груза, передает РИА «Новости». Мужчина вез костыли, ходунки и подгузники для взрослых, собранные в Германии для российских домов престарелых. Несмотря на порядок в документах, служба безопасности Латвии обвинила его в помощи российской армии.
«Судья Лейтане оглашает приговор Сергею Никитину: именем латвийской республики, рассмотрев обвинение, постановляю признать Никитина виновным в совершении преступления по статье 77.2 и приговорить к семи годам лишения свободы и одному году пробации. В срок засчитать 13 месяцев, проведанных в Рижской центральной тюрьме», – сообщила Березовская.
Сам осужденный вину не признает, настаивая на мирном характере помощи. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Россия осудила десятилетний приговор латвийского суда 71-летнему правозащитнику Александру Гапоненко.
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Двумя годами ранее суд в Риге назначил таксисту Сергею Сидорову семь лет лишения свободы по делу о шпионаже.