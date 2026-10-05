Волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии

Tекст: Денис Тельманов

Задержание произошло на латвийско-российской границе в сентябре 2025 года при перевозке гуманитарного груза, передает РИА «Новости». Мужчина вез костыли, ходунки и подгузники для взрослых, собранные в Германии для российских домов престарелых. Несмотря на порядок в документах, служба безопасности Латвии обвинила его в помощи российской армии.

«Судья Лейтане оглашает приговор Сергею Никитину: именем латвийской республики, рассмотрев обвинение, постановляю признать Никитина виновным в совершении преступления по статье 77.2 и приговорить к семи годам лишения свободы и одному году пробации. В срок засчитать 13 месяцев, проведанных в Рижской центральной тюрьме», – сообщила Березовская.

Сам осужденный вину не признает, настаивая на мирном характере помощи. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Россия осудила десятилетний приговор латвийского суда 71-летнему правозащитнику Александру Гапоненко.

Прошлой осенью суд в Вентспилсе приговорил россиянина Сергея Хроменкова к году тюрьмы за публикацию видеороликов в поддержку российских военных.

Двумя годами ранее суд в Риге назначил таксисту Сергею Сидорову семь лет лишения свободы по делу о шпионаже.



