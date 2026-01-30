Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
МИД отреагировал на приговор осужденному в Латвии ученому Гапоненко
Россия осудила приговор суда Латвии, назначившего десять лет заключения 71-летнему ученому и правозащитнику Александру Гапоненко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва считает этот вердикт политизированным и основанным на сфабрикованных обвинениях, передает РИА «Новости».
«Решительно осуждаем этот политизированный, основанный на заведомо ложных сфабрикованных обвинениях вердикт, который был вынесен марионеточным латвийским так называемым правосудием по заказу правящего режима», – заявила Захарова на брифинге. Она добавила, что решение латвийского суда – это попытка заставить молчать тех, кто говорит правду.
Захарова сравнила действия латвийских властей с худшими гестаповскими практиками.
Ранее правозащитники решили добиваться свободы осужденного в Латвии ученого Гапоненко.
Гапоненко был заключен под стражу в Латвии в 2018 году. Ему инкриминировали «деятельность, направленную против независимости страны, ее государственного строя».