Ученые спрогнозировали сокращение поголовья северных оленей в Арктике на 80%

Датские ученые спрогнозировали исчезновение 80% популяции оленей в Арктике

Tекст: Мария Иванова

Популяция северных оленей в Арктике к 2100 году может сократиться на 80%, говорится в пресс-релизе Копенгагенского университета, который цитирует ТАСС. Эксперты связывают тревожный прогноз с последствиями климатических изменений, отмечая, что аналогичные сокращения уже имели место во времена быстрого глобального потепления.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые анализировали данные окаменелостей, древнюю ДНК и использовали компьютерное моделирование, чтобы проследить реакцию популяций оленей на изменения климата за последние 21 тыс. лет. Результаты показывают, что наибольшему риску вымирания подвержены популяции северных оленей в Северной Америке.

Научный сотрудник Копенгагенского университета Элисабет Кантери подчеркнула: «Поголовье оленей переживало заметные сокращения в периоды быстрого глобального потепления. Однако потери, которые ожидаются в ближайшие десятилетия из-за будущего изменения климата, вероятно, будут даже более серьезными, чем те, что мы видели до этого».

По словам доцента Университета Аделаиды Дэмиена Фордхэма, если выбросы парниковых газов не будут существенно снижены, северным оленям грозит критическое сокращение численности, что приведет к тяжелым последствиям для арктических экосистем. Олени играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия растений и являются важным источником пищи для коренного населения Арктики.

Сейчас в Арктике насчитывается около 2,1 млн северных оленей. Исчезновение этих животных может нарушить хрупкий баланс природной среды региона.

