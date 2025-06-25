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Более 500 видов птиц оказались под угрозой вымирания из-за изменений климата
Более 500 видов птиц находятся под угрозой вымирания в течение следующих 100 лет из-за изменения климата, предупреждают ученые, но даже при полной защите от угроз, вызванных человеком, около 250 видов могут исчезнуть, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.
«Многие птицы уже находятся под такой угрозой, что сокращение воздействия человека само по себе не спасет их. Этим видам нужны специальные программы восстановления, такие как проекты по разведению и восстановлению среды обитания, чтобы выжить. Мы сталкиваемся с беспрецедентным в наше время кризисом вымирания птиц. Нам нужны немедленные действия по сокращению угроз со стороны человека в местах обитания», – сказала Керри Стюарт, ведущий автор исследования из Университета Рединга
Команда ученых исследовала около 10 тыс. видов птиц, используя данные из Красной книги МСОП, самого полного в мире источника информации о состоянии видов растений и животных.
Они спрогнозировали риск вымирания на основе угроз, с которыми сталкивается каждый вид. Анализ показал, что крупные птицы более уязвимы как цели для охоты и из-за изменения климата, в то время как птицы с широкими крыльями больше страдают от потери среды обитания.
В глобальном масштабе под угрозой находятся такие виды, как сова Итомбве, обитающая в лесах Восточной и Центральной Африки, императорский дятел, эндемик Мексики, и желтобрюхая нектарница, обитающая на Мадагаскаре. Исследование также определило, какие природоохранные меры лучше всего сохранят как количество видов птиц, так и их экологические функции.
Профессор Мануэла Гонсалес-Суарес, старший автор исследования, отметила, что остановить угрозы недостаточно, для 250–350 видов потребуются дополнительные природоохранные меры, такие как программы разведения и восстановление среды обитания, если мы хотим, чтобы птицы выжили в следующем столетии.
«Приоритет программ сохранения всего лишь 100 самых необычных находящихся под угрозой исчезновения птиц может спасти 68% разнообразия форм и размеров птиц. Этот подход может помочь сохранить экосистемы здоровыми», отметили ученые в статье для Nature Ecology & Evolution.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае средняя температура у поверхности Земли впервые за 21 месяц не превысила целевой рубеж Парижского соглашения, составив 15,79 градуса Цельсия.
При этом к 2029 году на планете прогнозируют риск рекордного потепления. Исследование установило неизбежность миграции миллионов людей из-за подъема уровня моря.