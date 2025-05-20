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Ученые предупредили о катастрофической миграции из-за подъема моря
Исследование показало неизбежность миграции миллионов людей из-за подъема моря
Даже при удержании глобального потепления ниже 1,5 градуса таяние ледников приведет к неизбежному повышению уровня моря на 1–2 метра и масштабному переселению из прибрежных районов, пишет The Guardian.
Уровень мирового океана станет неконтролируемым уже при росте температуры на планете на 1,5 градуса Цельсия, что приведет к «катастрофической внутренней миграции», предупреждают ученые в новом исследовании, передает The Guardian. Даже если потепление не превысит средний показатель последнего десятилетия в 1,2 градуса, миллионы людей будут вынуждены покинуть прибрежные районы.
Основной причиной роста уровня моря стала утрата льда Гренландии и Антарктики – ее темпы увеличились в четыре раза с 1990-х годов. По оценке исследователей, даже если выбросы ископаемого топлива существенно сократить, к концу столетия уровень моря будет повышаться на 1 сантиметр в год, быстрее, чем государства смогут строить защитные сооружения. Сейчас около 230 млн человек живут на высоте 1 метр над морем, а 1 млрд находятся в зонах до десяти метров.
«Безопасный предел – это такой уровень потепления, при котором возможно хоть сколько-то адаптироваться, не допуская массового переселения», – отметил профессор Джонатан Бамбер из Бристольского университета. Он подчеркнул, что уже при 1 сантиметре роста в год любые меры защиты становятся неэффективными, а масштаб переселения будет беспрецедентным для современной цивилизации. В развивающихся странах, например в Бангладеш, последствия будут особенно тяжелыми.
Ведущий автор исследования, профессор Крис Стоукс из Даремского университета, сообщил, что даже при нынешнем потеплении в 1,2 градуса рост уровня моря ускоряется настолько, что к концу века ситуация станет почти неконтролируемой, и это произойдет «еще при жизни наших детей».
Авторы предупреждают: продолжение массовой потери льда грозит уничтожением прибрежных регионов и является экзистенциальной угрозой для миллиардов людей.
Исследование подчеркивает, что даже сокращение глобального потепления на доли градуса может выиграть время для адаптации и уменьшить страдания населения. Однако восстановление ледников даже при возврате к доиндустриальным температурам займет сотни или тысячи лет, а значит, потерянные земли останутся затопленными на долгое время.
Ранее ученые сообщили, что ледники Шпицбергена тают с рекордной скоростью, теряя ежегодно до 2,5 метра льда.
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