В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Собянин сообщил о старте оповещений москвичей об угрозах через свой канал в Max
Собянин: Москвичей начнут оповещать об угрозах через канал мэра в Max
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с ноября сообщения об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность, будут в обязательном порядке размещаться в его официальном канале в национальном мессенджере Max.
«Оперативным штабом Москвы принято решение о повышении оперативности и достоверности информирования населения города Москвы об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность», – сообщил Собянин.
Мэр отметил, что в соответствии с федеральным законом сервис Max является единым национальным мессенджером и обязателен для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Он рекомендовал москвичам и другим гражданам подписаться на его официальный канал. Установить приложение можно через магазин RuStore или скачать с сайта max.ru.
Дополнительное информирование населения о возникающих угрозах по-прежнему будет осуществляться всеми доступными способами. Уведомления продолжат приходить через официальную страницу мэра во «ВКонтакте», Telegram-канал, сайт mos.ru, рассылки по электронной почте, пуш-уведомления, а также с помощью телевидения и СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о скором появлении в национальном мессенджере Max цифровых рецептов.
В прошлом месяце число публичных каналов в мессенджере Max превысило 530 тысяч.
В прошлом году правительство определило цифровую платформу Max национальным мессенджером.