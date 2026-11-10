В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Список запрещенных для мигрантов профессий расширили в Саратовской области
Власти Саратовской области расширили перечень видов экономической деятельности, которыми с 1 января 2027 года запрещено заниматься иностранным гражданам по трудовым патентам, сообщила пресс-служба губернатора.
С 2027 года иностранцам по патентам будет запрещено работать в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, забора, очистки и распределения воды, а также сбора и обработки сточных вод, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области в Max.
Кроме того, в список запрещенных сфер включены деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, грузового автомобильного транспорта и услуги по перевозкам, курьерская деятельность, предоставление продуктов питания и напитков, образование, здравоохранение и социальные услуги.
В перечень также вошла деятельность органов госуправления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению. Запрет будет действовать до 31 декабря 2027 года.
В 2026 году в Саратовской области уже действует запрет на семь видов деятельности для иностранных граждан, включая пассажирские перевозки, курьерские услуги и образование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Петербурга Александр Беглов расширил список сфер с запретом на труд иностранцев по патентам.
В прошлом году вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин сообщил об отсутствии влияния запрета работы иностранцев в такси и доставке на кадровую ситуацию в сфере ЖКХ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о введении ограничений на работу иностранцев курьерами по патенту в нескольких десятках регионов России.