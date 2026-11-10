Список запрещенных для мигрантов профессий расширили в Саратовской области

Tекст: Денис Тельманов

С 2027 года иностранцам по патентам будет запрещено работать в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, забора, очистки и распределения воды, а также сбора и обработки сточных вод, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области в Max.

Кроме того, в список запрещенных сфер включены деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, грузового автомобильного транспорта и услуги по перевозкам, курьерская деятельность, предоставление продуктов питания и напитков, образование, здравоохранение и социальные услуги.

В перечень также вошла деятельность органов госуправления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению. Запрет будет действовать до 31 декабря 2027 года.

В 2026 году в Саратовской области уже действует запрет на семь видов деятельности для иностранных граждан, включая пассажирские перевозки, курьерские услуги и образование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Петербурга Александр Беглов расширил список сфер с запретом на труд иностранцев по патентам.

В прошлом году вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин сообщил об отсутствии влияния запрета работы иностранцев в такси и доставке на кадровую ситуацию в сфере ЖКХ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о введении ограничений на работу иностранцев курьерами по патенту в нескольких десятках регионов России.