  • Новость часаВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 18:29 • Новости дня

    Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

    Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    7 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

    В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

    В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.

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    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    8 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    В Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино

    В английском Эденбридже сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Инфантино

    Tекст: Денис Тельманов

    В британском городке Эденбридж в честь ночи Гая Фокса сожгли гигантскую фигуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за недовольства его политикой.

    Гигантскую 11-метровую фигуру спортивного функционера сожгли на традиционном празднике в честь ночи Гая Фокса на юге Англии, передает РИА «Новости».

    Выбор пал на Инфантино из-за недовольства футбольного сообщества его коммерческими планами. Из ушей чучела торчали денежные купюры, а в руках оно держало золотую статуэтку головы Дональда Трампа вместо кубка ФИФА.

    «Быть может, это конец Инфантино», – прокомментировал акцию представитель Общества костров Эденбриджа. В прошлом году аналогичной участи подверглась фигура бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент ФИФА Джанни Инфантино запланировал провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио во избежание отставки.

    Попытка продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам лишила его поддержки европейских ассоциаций.

    В мае Инфантино безуспешно попытался организовать совместное фото представителей Израиля и Палестины на конгрессе в Ванкувере.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    10 ноября 2026, 09:13 • Новости дня
    США спросили Россию о гарантиях безопасности Киеву по образцу пятой статьи НАТО

    FT: США запросили позицию России о гарантиях безопасности Киеву по образцу НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    США запросили позицию России о возможном предоставлении Украине американских гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Соединенные Штаты поинтересовались мнением Москвы о возможном предоставлении Киеву американских гарантий безопасности, аналогичных пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Кроме того, Вашингтон запросил позицию российской стороны по поводу таких же обязательств со стороны всего альянса, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Окончательное предложение с указанием характера гарантий для Украины сформулирует президент США Дональд Трамп. Само обсуждение украинского урегулирования пройдет в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснял, что основной темой контактов станут именно гарантии безопасности, подчеркнув, что участие европейских представителей исключено из-за изначальной договоренности о трехстороннем формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

    В тот же день российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов исключил участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины.

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    8 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Самолет-разведчик США дважды за сутки приблизился к границам России

    Американский борт радиолокационной разведки дважды пролетел у российских границ

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы имени Михаила Когэлничану утром в воскресенье и направился на север. Около 12:02 мск воздушное судно пролетело в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Обогнув российский регион, борт взял курс на Эстонию. В 14:29 мск он находился в десятках километров от границы прибалтийской республики с Россией, продолжая движение в северном направлении.

    Воздушное судно переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей, в то время как альянс продолжает наращивать силы в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский борт Bombardier Artemis II пролетел вдоль российских рубежей через воздушное пространство Литвы и Польши.

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    7 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Президент Кипра призвал положить конец британским военным базам на острове

    Observer: Президент Кипра призвал урегулировать вопрос британских военных баз

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Кипра Никос Христодулидис выразил стремление урегулировать вопрос о будущем британских военных баз, расположенных на территории островного государства.

    Вопрос о перспективах присутствия военных объектов Великобритании на территории острова требует решения, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Observer.

    «Мы должны положить конец этому колониальному наследию», – заявил Христодулидис.

    Британские заморские территории на Кипре, где находятся военные базы Акротири и Декелия, возникли после обретения островом независимости в 1960 году.

    В марте пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил о незначительном ущербе от удара беспилотника по базе Акротири. Позднее военные перехватили еще два дрона, направлявшихся к объекту. Согласно апрельскому опросу Радиовещательного учреждения Кипра, более половины жителей страны выступают за упразднение британских баз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе жители кипрского Куриона потребовали отказаться от развертывания сети новых военных радаров на авиабазе Акротири.

    Летом Никосия запросила у Лондона гарантии неприменения британских баз для наступательных ударов.

    В марте президент Кипра Никос Христодулидис сообщил о намерении инициировать диалог с Великобританией о статусе военных объектов.

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    7 ноября 2026, 23:49 • Новости дня
    Меланшон пообещал вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах

    Кандидат в президенты Меланшон пообещал вывести Францию из НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты Франции от партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    О своих планах политик рассказал в ходе представления предвыборной программы на крупном митинге в парижском пригороде Ле-Бурже, передает ТАСС.

    «Франции нечего делать в НАТО и в американских войнах», – заявил Меланшон.

    Кандидат от левых сил подчеркнул, что в период его полномочий Париж будет активно участвовать в переговорах о сокращении вооружений, прежде всего ядерных. Эти слова вызвали аплодисменты аудитории.

    Согласно социологическим опросам, Меланшон и кандидат от правого «Национального объединения» Марин Ле Пен станут наиболее вероятными участниками второго тура президентских выборов, который пройдет 2 мая 2027 года. Ле Пен ранее неоднократно требовала выхода Франции из объединенного военного командования Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу издание Le Monde отметило отсутствие упоминаний Украины в предвыборной программе партии Жан-Люка Меланшона. В пятницу кандидат на пост главы французского государства от левой партии «Неподчинившаяся Франция» выступил за постепенный выход страны из Североатлантического альянса. В прошлом месяце уровень неприятия политика среди избирателей вырос до 69%.

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    8 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Кушнер назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности, пишет Washington Post.

    Кушнер по итогам консультаций в Брюсселе в пятницу заявлял, что США намерены подключать Россию к переговорам о формировании новой архитектуры безопасности в Европе в рамках урегулирования украинского конфликта, пишет The Washington Post.

    «По словам знакомого с ходом переговоров чиновника, моделью для Кушнера служит Совет Россия – НАТО, который был создан после окончания холодной войны, но приостановил работу в 2014 году», – отмечает издание.

    Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году. После 2014 года альянс приостановил практическое сотрудничество с Москвой. В 2025 году министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об упразднении Совета.

    Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. В Кремле подтвердили участие российской делегации, которую возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать с Россией европейскую безопасность.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности. В тот же день президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ.

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    8 ноября 2026, 10:31 • Новости дня
    В Британии произошло массовое ДТП с участием более 30 машин

    Sky News: В Британии более 30 автомобилей столкнулись из-за густого тумана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В английском графстве Кент на трассе М20 столкнулись свыше 30 автомобилей, пострадали два человека.

    Более 30 автомобилей столкнулись на трассе M20 у города Мейдстон в английском графстве Кент, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

    «Автомагистраль M20 закрыта в районе Мейдстона из-за столкновения нескольких автомобилей… Два человека получили серьезные ранения», – сообщили в полиции.

    Авария произошла на шоссе, ведущем в сторону Лондона. Движение по обеим сторонам трассы было перекрыто. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего их госпитализировали.

    По данным Sky News, в момент столкновения в районе стоял густой туман. Движение возобновилось только утром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда с микроавтобусом у въезда в тоннель под Ла-Маншем.

    Также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об инциденте с танкером в Оманском заливе.

    Кроме того, в Британии гонщик врезался в толпу зрителей во время мотоциклетных соревнований.

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    8 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    В бюджете НАТО образовался дефицит в 7 млрд евро на помощь Украине

    Politico: Странам НАТО не хватило 7 млрд евро для военной помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования для поддержки Киева в размере 7 млрд евро на фоне усталости крупнейших западных доноров.

    Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с дефицитом финансирования для Украины на сумму 7 млрд евро в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Нехватка средств в бюджете НАТО образовалась менее чем за два месяца до конца года. Как отмечает издание, это усложнит для Киева приобретение критически важного оборудования для защиты от ракет и беспилотников в зимний период.

    По словам одного из дипломатов НАТО, у крупнейших доноров, неоднократно спонсировавших пакеты помощи, наблюдается «некоторая усталость».

    Кроме того, в альянсе скептически оценивают шансы собрать 15 млрд долларов для фонда PURL в текущем году. Эта инициатива предполагает закупку европейскими государствами американского оружия для Украины. С момента ее запуска в 2025 году удалось собрать около 9 млрд долларов, а цель в 15 млрд поставил в феврале генсек НАТО Марк Рютте. Дипломаты полагают, достичь ее вряд ли удастся.

    В Кремле ранее отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорному процессу, препятствует урегулированию конфликта и является «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюзу предрекли необходимость привлечения более 40 млрд евро новых кредитов для финансирования Украины.

    Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.

    Во вторник власти США запланировали попросить союзников по НАТО об увеличении финансирования поставок вооружений.

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    9 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Герцогиня Сассекская отказалась выступать в Европарламенте после ареста отца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган отказалась выступать в Европарламенте после задержания ее отца в США по обвинению в хранении детской порнографии, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, герцог и герцогиня Сассекские должны были выступить в Европарламенте с совместной речью, посвященной безопасности детей в соцсетях, 10 ноября.

    Как говорится в материале, Меган «прямо сейчас не чувствует себя достаточно сильной в эмоциональном плане, чтобы выступать на публике». Предполагается, что она будет присутствовать на мероприятии, однако речь произнесет исключительно принц Гарри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу отец Меган Маркл Томас Маркл-старший предстал перед федеральным судом.

    В пятницу сотрудники ФБР задержали отца герцогини Сассекской в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Директор ФБР Кэш Патель подтвердил арест Томаса Маркла-старшего на территории США.

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    9 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Рябков осудил подготовку ЕС и НАТО к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва осуждает усилия стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России, отметив увеличение количества провокационных инцидентов.

    «Мы осуждаем усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России», – заявил Рябков в видеообращении к участникам круглого стола на площадке ОБСЕ. При этом он указал на возникающие проблемы у западных стран: от нежелания граждан становиться пушечным мясом до сложностей с финансированием и критического дефицита сырья и энергии, передает ТАСС.

    Рябков также отметил усугубление непредсказуемости в военной области из-за прерванных прямых контактов между военными стран НАТО и России, а также увеличения количества провокационных инцидентов и военных учений по антироссийским сценариям. По его словам, в 2025 году под эгидой НАТО проведено не менее 120 учений, а в странах альянса – более 700 национальных маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении прежней архитектуры безопасности в Европе из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В сентябре руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

    В мае заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил о возрастании опасности лобовой сшибки НАТО с Россией.

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    9 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    НАТО решила отправить главу офиса генсека в группу поддержки Украины в ОАЭ

    НАТО решила отправить главу офиса Рютте в группу поддержки Украины в ОАЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс направил главу офиса генерального секретаря Джофри ван Левена в Объединенные Арабские Эмираты, где он присоединится к европейской группе поддержки Украины, сообщил телеканал Euronews.

    По информации источников Euronews, ван Левен, также занимающий пост советника по стратегическим вопросам, вместе с представителями Евросоюза не будет сидеть за столом трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, передает ТАСС. Ожидается, что европейская делегация будет находиться поблизости для оказания кулуарной помощи Киеву.

    В группу поддержки также вошли глава офиса председателя Еврокомиссии Бьерн Зайберт и представители Европейского совета, Германии, Франции и Британии. Брюссель и Киев до последнего настаивали на участии Европы в переговорах, однако формат остался строго трехсторонним, пишет Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал естественным участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в урегулировании ситуации.

    В воскресенье на Украине раскрыли полный состав киевской делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.

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    8 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел недалеко от Калининградской области

    Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, свидетельствуют полетные данные.

    Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» утром и направился на север. Борт также двигался над Венгрией, Словакией, Польшей. По состоянию на 12:02 мск самолет пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно движется в сторону Литвы.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.

    В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ региона.

    В понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

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    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке

    Ситуация с ключевой ставкой ЦБ в этом году пошла не по плану, инфляция слишком отклонилась от желаемой. В 2027 году ставка должна продолжить снижаться, по крайней мере, в базовом сценарии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правда, до конца нельзя исключить ситуацию, когда придется снова повышать ставку. Какой прогноз на 2027 год? Подробности

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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

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    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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