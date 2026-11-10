В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области
Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.
Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.
В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.
В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.
В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.