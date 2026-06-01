Кипр потребовал запретить наносить военные удары с баз на острове

Кипр хочет предотвратить использование Дональдом Трампом британских баз на острове для военных ударов и просит у Британии гарантий на случай, если премьер-министром станет правый политик Найджел Фараж, пишет Politico.

В марте британский премьер Кир Стармер отказал США в использовании баз для наступательных авиаударов по Ирану, но разрешил их применение в оборонительных целях.

Британские и кипрские чиновники подтверждают опасения, что будущее правительство Британии может изменить этот подход. «Кипр приветствовал первоначальное решение Стармера по базам, однако страна хочет получить конкретные гарантии», – сообщил высокопоставленный кипрский дипломат. Никосия планирует поднять этот вопрос после окончания конфликта в Иране, опасаясь односторонних военных действий со стороны Лондона.

Обеспокоенность Кипра усилилась после удара иранского беспилотника по базе Акротири 2 марта. Президент Никос Христодулидис призвал к переговорам о будущем баз, а Совет Европы поддержал намерение Никосии начать обсуждение. Партия Reform UK, лидирующая в опросах, настаивает на сохранении суверенитета Британии над базами, что совпадает с позицией нынешнего правительства.

Британские власти заявляют о готовности обсуждать сотрудничество в сфере безопасности, но подчеркивают, что статус баз не подлежит пересмотру. В ответ на иранскую атаку Лондон усилил оборону на Кипре, развернув дополнительные радары, системы борьбы с беспилотниками, а также направив корабли и вертолеты.

