Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.0 комментариев
Кипр потребовал запретить наносить военные удары с баз на острове
Никосия добивается от Лондона твердых гарантий того, что размещенные на острове британские базы не станут плацдармом для наступательных ударов в случае смены власти, пишет Politico.
Кипр хочет предотвратить использование Дональдом Трампом британских баз на острове для военных ударов и просит у Британии гарантий на случай, если премьер-министром станет правый политик Найджел Фараж, пишет Politico.
В марте британский премьер Кир Стармер отказал США в использовании баз для наступательных авиаударов по Ирану, но разрешил их применение в оборонительных целях.
Британские и кипрские чиновники подтверждают опасения, что будущее правительство Британии может изменить этот подход. «Кипр приветствовал первоначальное решение Стармера по базам, однако страна хочет получить конкретные гарантии», – сообщил высокопоставленный кипрский дипломат. Никосия планирует поднять этот вопрос после окончания конфликта в Иране, опасаясь односторонних военных действий со стороны Лондона.
Обеспокоенность Кипра усилилась после удара иранского беспилотника по базе Акротири 2 марта. Президент Никос Христодулидис призвал к переговорам о будущем баз, а Совет Европы поддержал намерение Никосии начать обсуждение. Партия Reform UK, лидирующая в опросах, настаивает на сохранении суверенитета Британии над базами, что совпадает с позицией нынешнего правительства.
Британские власти заявляют о готовности обсуждать сотрудничество в сфере безопасности, но подчеркивают, что статус баз не подлежит пересмотру. В ответ на иранскую атаку Лондон усилил оборону на Кипре, развернув дополнительные радары, системы борьбы с беспилотниками, а также направив корабли и вертолеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания исключила базу Акротири из оборонного соглашения с США.
Президент Кипра Никос Христодулидис призвал Лондон обсудить дальнейшую судьбу этих военных объектов.
Лидеры Евросоюза выразили готовность оказать содействие в переговорном процессе.