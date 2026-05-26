Иранские военные сбили американский беспилотник и пригрозили США ответом

КСИР заявил о перехвате американских беспилотников и самолета над Ираном

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы ближневосточного государства пресекли попытку нарушения границ, передает РИА «Новости». По данным Корпуса стражей исламской революции, инцидент произошел над акваторией Персидского залива.

«Американская армия в продолжение своих авантюрных действий в районе вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Военные задействовали комплексы ПВО, чтобы ликвидировать аппарат MQ-9. Кроме того, они заставили самолет F-35 и еще один беспилотник RQ-4 покинуть суверенную территорию страны.

В Тегеране подчеркнули готовность принять жесткие ответные меры на любые подобные нарушения перемирия со стороны американской армии, назвав это своим законным правом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

Американская армия потеряла в исламской республике пятую часть своих тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

В апреле иранские средства противовоздушной обороны сбили второй американский истребитель пятого поколения F-35.