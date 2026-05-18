Иран назвал разморозку активов законным требованием к США

Багаи заявил, что вопросы разморозки иранских зарубежных активов и снятия санкций являются законным требованием Тегерана, передает ТАСС.

«Предположим, в вопросе разблокировки иранских активов вы можете сказать, что это условие Ирана. Я же говорю, что это наше требование – и абсолютно законное требование. Мы не ожидаем, что другая сторона просто даст нам деньги. Речь идет о праве, которое было несправедливо отнято у Ирана», – подчеркнул дипломат в ходе пресс-конференции.

Багаи добавил, что эти вопросы отстаиваются иранскими переговорщиками на каждом раунде встреч с США. Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщали, что страны продолжают обмениваться предложениями по урегулированию через Пакистан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в ответ на американские инициативы потребовал разблокировать свои зарубежные финансовые средства.

Иранская сторона направила Вашингтону список предложений со снятием экономических ограничений.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил отсутствие пунктов по ядерной программе в новом мирном плане.