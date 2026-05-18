Иран назвал разморозку активов законным требованием к США
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопросы разморозки иранских зарубежных активов и снятия санкций нельзя считать условием Тегерана – это его законное требование.
«Предположим, в вопросе разблокировки иранских активов вы можете сказать, что это условие Ирана. Я же говорю, что это наше требование – и абсолютно законное требование. Мы не ожидаем, что другая сторона просто даст нам деньги. Речь идет о праве, которое было несправедливо отнято у Ирана», – подчеркнул дипломат в ходе пресс-конференции.
Багаи добавил, что эти вопросы отстаиваются иранскими переговорщиками на каждом раунде встреч с США. Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщали, что страны продолжают обмениваться предложениями по урегулированию через Пакистан.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил отсутствие пунктов по ядерной программе в новом мирном плане.