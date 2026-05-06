Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.0 комментариев
Трамп назвал условие завершения операции «Эпическая ярость»
Трамп: США завершат «Эпическую ярость» после достижения сделки с Ираном
США завершат военную операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив для свободного прохода всех судов, в том числе и иранских, если между Вашингтоном и Тегераном удастся достичь соглашения, заявил президент США Дональд Трамп.
«Если предположить, что Иран согласится выполнить то, о чем мы договорились, что, пожалуй, всего лишь предположение, уже ставшая легендарной операция «Эпическая ярость» будет завершена, а высокоэффективная блокада сделает Ормузский пролив открытым для всех, включая Иран», – написал он в соцсетях, передает ТАСС.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Он также сообщил о желании США согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании.