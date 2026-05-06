Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

Трамп пригрозил Ирану более интенсивными бомбардировками
Американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения беспрецедентных по масштабу ударов в случае провала переговорного процесса.
Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения новых ударов по Ирану, если стороны не смогут достичь договоренностей, передает ТАСС.
«Если они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут масштабнее и интенсивнее прежних», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Вооруженные силы США рассматривали возможность атаки на новые районы Исламской республики.