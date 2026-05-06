    Киев устроил фарс из своего перемирия
    Власти Латвии потушили последний Вечный огонь в Прибалтике
    Грузинский эксперт объяснил активность Зеленского на Южном Кавказе
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»
    Чайка объяснил кадровые перестановки в Дагестане
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой 9 мая
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС-Армения
    ФАС выдала предостережения прогнозирующим рост цен на продукты и топливо экспертам
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 15:42 • Новости дня

    Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения беспрецедентных по масштабу ударов в случае провала переговорного процесса.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения новых ударов по Ирану, если стороны не смогут достичь договоренностей, передает ТАСС.

    «Если они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут масштабнее и интенсивнее прежних», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Американский лидер предупредил о начале масштабных боевых действий в случае срыва соглашения.

    Вооруженные силы США рассматривали возможность атаки на новые районы Исламской республики.

    5 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    Иран объявил о новых правилах прохода судов через Ормузский пролив
    @ Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

    Как сообщает государственное телевидение Ирана, теперь каждый корабль, желающий пересечь пролив, обязан уведомить иранские власти и получить электронное сообщение с подробной информацией о новых правилах движения, передает ТАСС.

    После официального принятия этих правил суда смогут получить специальное транзитное разрешение на проход через пролив. Разрешения будет выдавать специально созданный для этих целей новый орган власти.

    Ранее Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что сотни иностранных судов намерены воспользоваться предложением Военно-морских сил США о сопровождении через Ормузский пролив.

    6 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что учитывает «просьбы Пакистана и других стран». Он подчеркнул, что удалось добиться «значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана», передает РИА «Новости».

    «Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о старте операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. При этом портал Axios сообщил об отсутствии планов по обязательному сопровождению коммерческих кораблей американскими военными.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления крупномасштабных военных операций против Ирана в случае провала переговоров по соглашению, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге.

    «Президент сохраняет возможность в случае необходимости возобновить крупные боевые операции... Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то министерство войны настроено решительно и готово к работе», – заявил Хегсет, передает РИА «Новости».

    По словам главы Пентагона, власти США по-прежнему рассчитывают, что удастся избежать новой фазы конфликта. Вместе с тем, как информировал портал Axios, лидер США может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана на этой неделе.

    Телеканал CNN сообщал, что Израиль и США обсуждают новые удары по Ирану.

    Агентство Tasnim писало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    5 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Иран опроверг атаки на ОАЭ

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не осуществлял операций с применением ракет и беспилотников против ОАЭ, заявил официальный представитель штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

    «Вооруженные силы Ирана в последние дни не проводили каких-либо операций с применением ракет и беспилотников, если бы это произошло, мы четко бы сказали об этом», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Зольфагари также указал, что Тегеран опровергает заявления министерства обороны ОАЭ о якобы имевших место иранских атаках. Представитель иранского командования подчеркнул, что страна готова дать «сокрушительный ответ» в случае любых действий с территории ОАЭ против иранских островов, портов или прибрежной зоны.

    Во вторник Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана.

    Накануне на нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника. Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ.

    6 мая 2026, 04:08 • Новости дня
    Рубио: Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена
    @ Li Yuanqing/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, США достигли целей этой операции, заявил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    «Мы бы не хотели возникновения новой ситуации», – приводит слова госсекретаря ТАСС.

    Он заверил, что «США предпочитают путь мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил о желании Вашингтона заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    5 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    ЕС объявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис, усугубившийся конфликтом на Ближнем Востоке, привёл к дополнительным затратам стран ЕС на импорт энергоносителей в размере более 30 млрд евро, заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.

    Мир переживает самый серьезный энергетический кризис в истории, сообщил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, передает РИА «Новости». По его словам, этот кризис проверяет на устойчивость экономики, общества и международные партнерства.

    Йоргенсен уточнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке страны Европейского союза уже заплатили свыше 30 млрд евро за ископаемое топливо. При этом, по его словам, дополнительных объемов поставок ЕС не получил.

    Энергетический кризис усугубился после того, как ВМС США 13 апреля начали блокировать весь морской трафик к иранским портам по обе стороны Ормузского пролива. Через этот стратегический маршрут проходит примерно 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о крупнейшей в истории угрозе энергетической безопасности.

    6 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    МИД Ирана заявил ОАЭ об угрозе из-за американских военных баз
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если ОАЭ не откажутся от размещения американских военных баз, это будет иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности региона, заявил МИД Ирана.

    «Мы осуждаем подрывные действия властей в Абу-Даби, их сговор с враждебными сторонами и продолжающееся размещение ими военных баз», – приводит ТАСС текст сообщения дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции наносил удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования.

    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    5 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетных ударов Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана, сообщило эмиратское Минобороны.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ отражают удары ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По информации ведомства, тревожные звуки, которые слышали жители различных районов страны, связаны с работой противовоздушных систем.

    Накануне ОАЭ зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана, три из которых были перехвачены над территориальными водами страны, еще одна упала в море.

    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    5 мая 2026, 23:46 • Новости дня
    Рубио заявил о желании США согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Вашингтон «предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования», передает РИА «Новости».

    По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, операция «Эпическая ярость» успешно завершена и достигла своих целей. В рамках переговорного процесса Вашингтон намерен обсудить не только само обогащение урана, но и дальнейшую судьбу этих материалов.

    Рубио подчеркнул неприемлемость ситуации, при которой Иран ведет себя так, словно развивает военную ядерную программу, тогда как другие страны для мирного атома импортируют обогащенное топливо.

    Госсекретарь также отметил, что закон США о военных полномочиях президента, ограничивающий зарубежные кампании без согласия Конгресса 60 днями, нарушает конституцию. Он добавил, что администрация частично соблюдает этот акт исключительно ради поддержания хороших отношений с законодателями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается с каждым днем отсутствия двусторонней сделки. Рубио отметил, что США и Иран продолжают искать темы для взаимопонимания, чтобы достичь соглашения.

    6 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили Иран и Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонную беседу, затронув вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Украине и иранскую проблематику, сообщил Госдеп.

    «Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В Госдепе заявили, что беседа руководителей внешнеполитических ведомств состоялась по инициативе Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщал, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную международную повестку и состояние отношений между двумя странами.

    5 мая 2026, 22:54 • Новости дня
    Рубио заявил о росте преимущества США над Ираном без сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается с каждым днем отсутствия двусторонней сделки.

    Рубио заявил, что с каждым днем без сделки с США преимущество Вашингтона над Тегераном растет. По его словам, давление на Иран будет продолжать усиливаться, а позиции Тегерана ослабевать, особенно после вступления в силу санкций и блокады, передает РИА «Новости».

    Рубио отметил, что США и Иран продолжают искать темы для взаимопонимания, чтобы достичь соглашения.

    «Процесс, в который мы сейчас вовлечены, – цель этой дипломатии: прийти к какому-то уровню понимания о том, какие темы существуют, по которым мы согласны вести переговоры», – отметил госсекретарь США.

    Также Рубио заявил, что военные США в Ормузском проливе не станут стрелять первыми. «Все просто: мы не стреляем, если в нас не стреляют первыми», – заявил он журналистам.

    Он подчеркнул, что операция носит исключительно оборонительный характер, но военные США будут защищаться от возможных нападений. Рубио добавил, что Штаты не допустят приближения быстроходных лодок к своим кораблям и будут принимать ответные меры, а также пообещал сбивать беспилотники и ракеты, угрожающие американским силам.

    госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров. Власти Вашингтона продолжат военно-морскую блокаду портов Ирана.

    Рубио назвал контроль над мировыми проливами экономической альтернативой ядерному арсеналу.

    6 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и Катара Сергей Лавров и Мухаммед Аль Тани провели переговоры по ситуации в Ормузском проливе, сообщает МИД России.

    Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России и главы МИД Катара. Стороны обсудили обстановку в Ормузском проливе и прилегающих регионах, сообщается на сайте МИД России.

    Дипломаты сошлись во мнении, что необходимо отказаться от любых попыток силового решения кризиса. Участники беседы подчеркнули важность объединения усилий всех заинтересованных сторон для достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования ситуации.

    В ходе разговора была отмечена необходимость выработки договоренностей, которые обеспечат законные интересы безопасности всех стран Персидского залива. Кроме того, министры акцентировали внимание на важности соблюдения принципов свободы судоходства в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе. Ранее Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи вопросы прохода судов через эту водную артерию. До этого руководители внешнеполитических ведомств России и ОАЭ подчеркнули важность дипломатического урегулирования ближневосточного кризиса.

    6 мая 2026, 07:06 • Новости дня
    CBS: Грузовое судно CGM San Antonio атаковано на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовое судно CGM San Antonio было атаковано на Ближнем Востоке во вторник вечером, в результате инцидента пострадали члены экипажа, сообщает в среду телеканал CBS со ссылкой на американских официальных лиц.

    Грузовое судно CGM San Antonio подверглось атаке на Ближнем Востоке, есть раненые среди членов экипажа, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS и американских официальных лиц. Инцидент произошёл во вторник вечером в районе Ормузского пролива, когда по судну, принадлежащему французской компании, была выпущена ракета с суши. По словам источников CBS, несколько членов экипажа, преимущественно граждане Филиппин, получили травмы.

    В тот же вечер управление морских торговых операций Британии (UKMTO) также сообщило о попадании снаряда в грузовое судно в Ормузском проливе, однако название судна тогда не раскрывалось. По данным CBS, в полдень CGM San Antonio находилось недалеко от побережья Дубая, однако дальнейший маршрут судна установить не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно французской компании CMA CGM ранее попало под обстрел в Ормузском проливе.

    Операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не предусматривает обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями.

    Американские военные вертолеты в рамках новой операции защиты судоходства уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе.

    6 мая 2026, 08:24 • Новости дня
    В Персидский залив вошел третий ракетный эсминец ВМС США

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акваторию Персидского залива вошел третий американский ракетный эсминец USS Rafael Peralta, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал CBS News, ссылаясь на официальные лица, корабль прошел Ормузский пролив в рамках миссии «Свобода», передает «Интерфакс».

    Сейчас все три американских эсминца – USS Rafael Peralta, USS Truxtun и USS Mason – находятся к западу от Ормузского пролива и ожидают дальнейших распоряжений командования. По информации официальных представителей, эти корабли задействованы в многоуровневой системе обороны.

    Система включает не только боевые корабли, но и военную авиацию, а также комплексы ПВО. По словам источников, главная задача этой группы – обеспечение безопасности коммерческих судов, покидающих Персидский залив через Ормузский пролив.

    Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе два американских эсминца попали под обстрел Ирана Ракетные эсминцы ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.

    В понедельник глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в регулирование судоходства через Ормузский пролив будет нарушением режима прекращения огня.

    Власти ДНР сообщили о провокациях ВСУ по всей линии фронта
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 жилых домов, школы и детсады
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году
    Стоимость биткойна превысила 82 тыс. долларов впервые с января
    Украина решила увеличить импорт газа из Польши
    Москвичам на праздничные выходные пообещали «черемуховые холода»

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

