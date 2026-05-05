Рубио заявил о росте преимущества США над Ираном без сделки

Госсекретарь США Рубио заявил о росте преимущества Вашингтона над Тегераном

Tекст: Вера Басилая

Рубио заявил, что с каждым днем без сделки с США преимущество Вашингтона над Тегераном растет. По его словам, давление на Иран будет продолжать усиливаться, а позиции Тегерана ослабевать, особенно после вступления в силу санкций и блокады, передает РИА «Новости».

Рубио отметил, что США и Иран продолжают искать темы для взаимопонимания, чтобы достичь соглашения.

«Процесс, в который мы сейчас вовлечены, – цель этой дипломатии: прийти к какому-то уровню понимания о том, какие темы существуют, по которым мы согласны вести переговоры», – отметил госсекретарь США.

Также Рубио заявил, что военные США в Ормузском проливе не станут стрелять первыми. «Все просто: мы не стреляем, если в нас не стреляют первыми», – заявил он журналистам.

Он подчеркнул, что операция носит исключительно оборонительный характер, но военные США будут защищаться от возможных нападений. Рубио добавил, что Штаты не допустят приближения быстроходных лодок к своим кораблям и будут принимать ответные меры, а также пообещал сбивать беспилотники и ракеты, угрожающие американским силам.

госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров. Власти Вашингтона продолжат военно-морскую блокаду портов Ирана.

Рубио назвал контроль над мировыми проливами экономической альтернативой ядерному арсеналу.