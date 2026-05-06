Axios: США ожидают ответ Ирана на предложение по меморандуму в течение двух дней

Tекст: Антон Антонов

По данным Axios, «американские чиновники заявили, что ожидают ответа Тегерана в ближайшие 24-48 часов», передает РИА «Новости».

Ожидается, что соглашение будет состоять из 14 пунктов. Оно предусматривает 30-дневный период обсуждения ядерной программы, снятие ограничений со стороны Вашингтона и открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран должен будет отказаться от создания ядерного оружия и приостановить обогащение урана как минимум на 12 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тегерана предложили Вашингтону обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной, отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.