Захарова обвинила Сикорского в работе против интересов Польши
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях пролета в Россию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает РИА «Новости».
«Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение – провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, Сикорский действует не в интересах Польши, а в интересах своей супруги Энн Эпплбаум, которую она назвала «ярой американской ультралибералкой». Она заявила, что Сикорский и Эпплбаум могут покинуть Польшу, оставив поляков решать последствия европейских кризисов.
Она также прокомментировала недавние заявления о роли Польши в освобождении Берлина в 1945 году, отметив, что полякам напомнили об этом, однако не уточнили, что это произошло в составе 1-го Белорусского фронта Красной Армии.
Ранее Сикорский допустил пропуск самолета Роберта Фицо через Польшу при условии разблокировки помощи Украине.
До этого Радослав Сикорский объявил о снятии вопроса пролета словацкого борта с повестки.