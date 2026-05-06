    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Швеция объявила о создании собственной внешней разведки
    Иран опроверг атаки на ОАЭ
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у безсемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    6 мая 2026, 08:56 • Экономика

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Tекст: Ольга Самофалова

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации?

    В последние две недели мировые авиакомпании исключили из своих расписаний на май рейсы на 2 млн пассажирских мест, по данным Cirium. Причина – они еще больше стали бояться нехватки авиатоплива.

    Как итог – тысячи рейсов отменены, а на ряде маршрутов авиакомпании перешли на использование более компактных или менее прожорливых самолетов в попытке сэкономить горючее на фоне перебоев в поставках.

    Крупнейшие перевозчики ближневосточного региона – Emirates, Etihad и Qatar Airways – отменили многие свои рейсы в мае. Международные гиганты – от British Airways и United до Air China и японской ANA – также значительно перекроили свои маршрутные сети, чтобы обойти логистические тупики.

    Авиакомпания Air France сообщила, что получила рекомендации не вводить дополнительные рейсы в Сингапур и Токио, а это два крупнейших стыковочных авиаузла Азии. Аэропорты здесь стараются экономить топливо. Вьетнам уже ввел частичное нормирование авиакеросина.

    Лидером по числу отмен рейсов стала Lufthansa. Она отменила 20 тыс. рейсов в период с мая по октябрь из-за нерентабельности на фоне стоимости топлива. Сокращают рейсы также американская Delta AirLines и Turkish Airlines, хотя стамбульский хаб продолжает работать.

    «Дефицит авиационного топлива в мае 2026 года не является уникальным событием в истории, однако масштаб и причины нынешнего кризиса делают его исключительным», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Эксперт напоминает ряд исторических кризисов из-за дефицита авиатоплива. Так, в сентябре 2011 года аэропорты Москвы и Екатеринбурга столкнулись с нехваткой авиакеросина, причина – плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах. В феврале 2026 года Куба на месяц прекращала поставки авиационного топлива в девять своих международных аэропортов из-за внешнего давления и нефтяной блокады, что привело к массовой отмене международных рейсов на остров.

    «В период мировых конфликтов, например, во время Второй мировой войны, авиация испытывала острую нехватку качественных компонентов топлива, что было критическим фактором для функционирования военно-воздушных сил и требовало поставок по программам типа ленд-лиза», - говорит Баранов.

    Но текущая ситуация 2026 года отличается от исторических прецедентов по ряду причин. «Во-первых, это глобальный кризис, так как затронуты все крупнейшие регионы. Во-вторых, нынешняя ситуация связана с масштабными военными действиями и перекрытием основных логистических коридоров. В-третьих, кардинально отличается реакция авиаотрасли - это массовое сокращение расписаний, в отличие от точечных корректировок или использования запасов топлива», - говорит собеседник.

     «В наиболее сложном положении оказались ближневосточные перевозчики и компании, чья модель завязана на транзит через Персидский залив. Это Emirates, Etihad, Qatar Airways и другие представители отрасли из данного региона. У них одновременно сократился транзит, выросли затраты на топливо и появились ограничения по хабам», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По данным IATA, международный пассажиропоток ближневосточных перевозчиков в марте снизился почти на 61%.

    «Европейские авиакомпании тоже уязвимы, так как им приходится облетать рискованные воздушные зоны и тратить больше топлива. Lufthansa уже сообщила о сокращении 20 тыс. рейсов до октября, чтобы убрать нерентабельные направления и сэкономить более 40 тыс. тонн авиатоплива»,

    - отмечает Чернов.

    Американские перевозчики в лучшем положении по доступу к топливу, но не защищены от роста цены, добавляет эксперт.

    Некоторые авиакомпании могут даже выиграть благодаря росту спроса на прямые рейсы по направлению Европа Азия, которые не делают пересадку в Абу-Даби, Дохе или Дубае. И если Emirates пересаживается на более компактные самолеты, то европейские и азиатские перевозчики могут наоборот ставить на прямые рейсы свои самые большие суда.

    Однако это не отменяет серьезный рост издержек авиакомпаний из-за роста цен на авиакеросин.

    «Авиаперевозчики сталкиваются с многомиллионными, а вся отрасль, с миллиардными убытками из-за сочетания физической нехватки авиакеросина и резкого роста цен на него.

    Убытки компаний состоят из прямых расходов на топливо, упущенной выгоды от отмены рейсов, увеличения операционных издержек и выплату компенсаций, снижение операционной эффективности», - говорит Баранов.

    Наиболее нерентабельные авиакомпании в таких условиях могут не выжить. «Для европейских авиакомпаний, у которых нет гарантированных поставщиков топлива, например, российского, наступает эра слияний и поглощений для экономии ресурсов. Результатом этого кризиса авиаперевозок может стать исчезновение авиакомпаний небольших европейских стран, например, Скандинавии, Прибалтики, а останутся две-три авиакомпании центрального региона Европы», - полагает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    Эксперты не исключают дальнейший рост цен на авиабилеты. «Для туризма главный эффект проявится в меньшем количестве рейсов, подорожании билеты и повышенном риске сбоев при пересадках или отмен рейсов. Сильнее всего это касается Азии, Ближнего Востока и дальнемагистральных перелетов, где топливо занимает большую долю себестоимости. Спрос может смещаться в пользу ближних направлений, прямых рейсов и стран, где ниже риск перебоев с заправкой. Туроператоры, вероятно, будут осторожнее формировать чартерные программы. Для одних направлений это означает недозагрузку, а для других временный приток спроса из-за перераспределения маршрутов», - говорит Чернов.

    «Российские авиакомпании пока выглядят менее уязвимыми по физическому доступу к авиатопливу. Но это не означает автоматической сверхприбыли,

    так как у российских перевозчиков есть ограничения по флоту, международным маршрутам, санкционной инфраструктуре и закрытому европейскому небу. Если мировые тарифы на перелеты в Азию останутся высокими, российские компании могут получить поддержку на отдельных международных направлениях и за счет более устойчивой внутренней топливной базы. Но это не полноценная замена выпавшего ближневосточного транзита и не гарантированный источник сверхприбыли», - отмечает Чернов.

    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине

    За сутки российская ПВО отразила одну из самых масштабных атак последних месяцев: уничтожены более 600 украинских беспилотников и шесть крылатых ракет «Фламинго». Одновременно на Украине всплыли новые детали коррупционного скандала вокруг производителей этих ракет. Как связаны военные операции ВСУ с применением «Фламинго» с попыткой замаскировать политический кризис в Киеве? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Как колумбийцы стали главной наемной силой для ВСУ

    Власти Колумбии пытаются пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине. Как представители именно этой страны стали основной массой наемников в рядах ВСУ, какое отношение к этому имеет американская разведка – и почему в какой-то мере власти Колумбии даже заинтересованы в том, чтобы наемничество продолжалось? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

