    НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии
    Россия довела НАТО до грани нервного срыва
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти
    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает, и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времён из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    23 апреля 2026, 08:56 • Экономика

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Неожиданный шок накрыл рынок алюминия

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия
    @ Li Xin/VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынок. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения за с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль?

    Мировой рынок алюминия столкнулся с непредсказуемым «черным лебедем»: шок предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке стал самым масштабным с 2000-х годов на рынке цветных металлов, пишет Reuters со ссылкой на оценку аналитика по металлам Mercuria.

    По его мнению, закрытие плавильных заводов в Персидском заливе приведет к серьезному дефициту алюминия в 2026 году. Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) уже достигла четырехлетнего максимума в 3672 доллара за тонну на прошлой неделе.

    На Ближнем Востоке производилось около 7 млн тонн алюминия в год, что составляет около 9% от мирового объема поставок. При этом, алюминий, поступающий с Ближнего Востока, трудно заменить. Mercuria прогнозирует дефицит алюминия в размере около 2 млн тонн с этого момента до конца года. Однако эта оценка может оказаться заниженной, так как она предполагает быстрое восстановление поставок глинозема через Ормузский пролив и возобновление работы заводов уже в этом квартале. В случае затягивания конфликта и дальнейшего ограничения поставок глинозема в страны Персидского залива, дефицит может стать еще более значительным. В Wood Mackenzie говорили о дефиците до 4 млн тонн в 2026 году.

    «На рынке уже были экстремальные эпизоды, например скачок цен в 2022 году, когда алюминий доходил до рекордных 4073,5 долларов за тонну. Но с тезисом Mercuria о том, что это крупнейший единичный шок предложения для рынка цветных металлов в пост 2000-м периоде, я скорее согласен.

    Здесь одновременно сошлись физическое повреждение заводов, логистический разрыв по сырью, низкие биржевые запасы и слабые возможности быстро заместить выпавшие объемы в США и Европе. Это действительно делает нынешнюю ситуацию исключительной по масштабу именно для последних 20 с лишним лет»,

    - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Почему алюминиевые заводы на Ближнем Востоке остановились?

    «Во-первых, часть мощностей пострадала от ударов. У Emirates Global Aluminium на площадке Al Taweelah в ОАЭ был зафиксирован существенный ущерб, а это крупнейший завод региона, который в 2025 году выпустил 1,6 млн тонн металла. Во-вторых, из-за сбоев в Ормузском проливе заводы начали терять доступ к сырью. Для выплавки нужен глинозем, а суда с бокситами и глиноземом в марте меняли курс», - говорит Чернов.

    Глинозем - это промежуточное сырье в производстве алюминия. Из-за блокировки Ормузского пролива его подвоз резко снизился. «Своего сырья у арабских стран нет, традиционно они служат перевалочным пунктом, где глинозем доводят до состояния готового к выплавке алюминия за счет электролиза. На момент начала войны на складах у них были запасы на 3-4 недели. В дни перемирий часть поставок, вероятно, доходят до портов, а часть алюминия удается вывезти. Но все равно заводы вынуждены сокращать или останавливать производство, потому что, они работают на 100%-м привозном сырье», - говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

    Ко всему прочему, добавились перебои с энергией. У Alba в Бахрейне в середине марта была остановлена часть линий, это 19% мощности, а Qatalum снижал загрузку из-за проблем с поставками газа. «Для алюминия это особенно болезненно, потому что электролиз нельзя то включать, то выключать без потерь и долгого перезапуска», - объясняет Чернов.

    В особо уязвимом положении находятся США и Европа, так как у них низкие запасы. В прошлом году США импортировали из Ближнего Востока почти 22% от общего объема импортированного алюминия, а Европа — около 18,5% (данные Trade Data Monitor).

    Уже сейчас премии к биржевой цене подскочили до рекордов в США и почти четырехлетнего максимума в Европе. Это значит, что для потребителя дорожает не только биржевой алюминий, но и физическая поставка, говорит Чернов.

    «Страдают прежде всего страны, зависимые от импорта алюминия и имеющие высокие цены на электроэнергию, так как в производстве алюминия до 40% себестоимости занимает не сырье, а затраты на электричество. Прежде всего речь о Европе, Японии, Южной Корее и США (20-30% металла, импортируемого из стран Залива). В меньшей степени, но тоже есть зависимость — у Индии и Китая (около 10%)», - отмечает Бахтин.

    Из-за дефицита алюминия пострадают местный автопром, авиастроение, строительство и упаковочная промышленность. По данным РУСАЛа, в 2025 году транспорт дал 25,6% мирового спроса на алюминий, строительство 18,8%, упаковка около 17%.

    Россия производит больше алюминия, чем потребляет: около 3,8 млн тонн в год против 1,2-1,5 млн тонн. Экспорт уходит в основном в Китай, Турцию, Индию, Южную Корею и Японию. Нарастить поставки вряд ли получится. Однако России удастся заработать на удорожании продукта.

    «Рост цен позволит значительно нарастить маржу и прибыль компании Русал, монополиста на этом рынке. На пике конфликта цена акций компании поднималась более чем на 20% относительно цен января-февраля. Для бюджета при текущих ценах и курсе прибавка в виде налогов может составить порядка 130-150 млрд за год»,

    - оценивает Бахтин.

    На LME алюминий 16 апреля поднимался до 3672 долларов за тонну. «Если сравнить это со средней ценой реализации РУСАЛа за весь 2025 год, которая составила 2652 долларов за тонну, то рост получается примерно на 38%. Это очень сильное движение. Если условно предположить, что экспортные объемы останутся около уровней 2025 года, а средняя цена реализации в 2026 году окажется хотя бы на 15–20% выше прошлогодней, то прибавка к выручке по алюминиевому сегменту может исчисляться сотнями миллионов долларов. Если же цена удержится ближе к текущим экстремальным уровням, эффект будет еще выше. Но конечный результат будет зависеть от скидок, логистики, премий и структуры продаж по странам», - заключает Чернов.

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Череда смертей американских ученых вернула США к спекуляциям по поводу НЛО

    ФБР, НАСА и даже лично президент США Дональд Трамп обеспокоены чередой загадочных смертей и исчезновений американских ученых. Среди этих людей ядерные физики и военные, имевшие доступ к секретным сведениям об НЛО. Действительно ли все эти случаи что-то объединяет – и почему они привлекли такое внимание? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации