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Россия выступила против искажения статуса ЗАЭС в докладе МАГАТЭ
Россия отвергла новый доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Москва не согласилась с формулировками готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отрицающими российскую юрисдикцию над атомными объектами в новых регионах, сообщил заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Повторно отмечаем, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией», – передает РИА «Новости» слова дипломата во время выступления на сессии совета управляющих.
Ульянов добавил, что агентству необходимо сохранить оговорку об отсутствии у него позиции по вопросам правового статуса стран.
Запорожская АЭС перешла под юрисдикцию России в октябре 2022 года, а с апреля 2024 года все шесть блоков станции находятся в безопасном режиме холодного останова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ 5 июня сообщило о введении режима прекращения огня у ЗАЭС. Ульянов объяснил слабую реакцию МАГАТЭ на атаки Запорожской АЭС. Глава Росатома Лихачев заявил о реальной угрозе ударов ВСУ по ЗАЭС для всей Европы.