В ООН отказались комментировать слова Драпатого о жителях Донбасса

Дюжаррик отказался комментировать заявление Драпатого о жителях Донбасса

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос журналистов о недавнем выступлении главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого, передает РИА «Новости». Ранее военачальник отметился резкими словами в адрес россиян и жителей Донбасса.

«Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные. Независимо от этого, у Генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе, которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации», – заявил спикер.

Дюжаррик также подчеркнул, что генеральный секретарь выступает за сохранение всех государств. По его словам, позиция руководства по конфликту на Украине остается неизменной.

Ранее Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Вскоре новый главком ВСУ оскорбил жителей Донбасса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала риторику украинского военачальника неонацизмом.