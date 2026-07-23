Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.11 комментариев
В ООН отказались комментировать слова Драпатого о жителях Донбасса
Дюжаррик отказался комментировать заявление Драпатого о жителях Донбасса
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик воздержался от оценок резких высказываний нового главкома ВСУ Михаила Драпатого (внесен в список террористов и экстремистов) в адрес жителей Донбасса, сославшись на принципы Устава.
Пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос журналистов о недавнем выступлении главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого, передает РИА «Новости». Ранее военачальник отметился резкими словами в адрес россиян и жителей Донбасса.
«Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные. Независимо от этого, у Генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе, которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации», – заявил спикер.
Дюжаррик также подчеркнул, что генеральный секретарь выступает за сохранение всех государств. По его словам, позиция руководства по конфликту на Украине остается неизменной.
Ранее Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Вскоре новый главком ВСУ оскорбил жителей Донбасса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала риторику украинского военачальника неонацизмом.