Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.11 комментариев
Госдума приняла закон о системе поддержки молодежных НКО
Госдума приняла разработанный «Единой Россией» закон о поддержке молодежных НКО
Российский парламент одобрил инициативу партии «Единая Россия» о единой системе помощи детским и молодежным некоммерческим организациям.
Поправки внесут в федеральный закон о господдержке общественных объединений от 1995 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Изменения станут основой для формирования общероссийского реестра профильных структур на базе Росмолодежи.
«Воспитание подрастающего поколения – ключевой приоритет государственной политики. Организации гражданского общества – детские и молодежные НКО играют большую роль в этом процессе, дополняя классические институты воспитания», – заявил председатель профильного комитета Артем Метелев.
По оценке депутата, нововведения придадут импульс развитию инфраструктуры для досуга, спорта и образования. Законопроект разрабатывался с учетом мнения жителей 61 региона. Выяснилось, что 18% молодых людей лишены мест для полезного досуга, а на селе проблема затрагивает почти 40% населения.
Документ уточняет понятие реализующих молодежную политику организаций и вводит для них отдельные коды. Власти всех уровней определят порядок взаимодействия с такими структурами, включая доступ к помещениям. Создаваемый электронный реестр упростит коммуникацию и снизит бумажную нагрузку.
Представители сектора отмечают нехватку кадров и методической базы. Руководитель инклюзивного центра Татьяна Мерзлякова подтвердила, что специалистам часто недостает опыта, поэтому консультационная помощь крайне востребована. Новые правила начнут действовать осенью 2027 года.
В январе партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о создании единой системы поддержки молодежных некоммерческих организаций. Месяцем ранее депутаты одобрили данный документ с положениями об Общероссийском электронном реестре.