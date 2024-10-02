Путин разрешил подсудимым заключать контракт на военную службу

Путин подписал разрешающий подсудимым заключать контракт на военную службу закон

Tекст: Валерия Городецкая

Новый закон расширяет прежние нормы, которые разрешали заключать контракты обвиняемым до передачи их дел в суд или уже осужденным лицам, передает ТАСС. Теперь такая возможность предоставляется и тем, чьи дела еще находятся на стадии рассмотрения в суде.

Кроме того, закон регулирует основания и порядок принятия соответствующих решений судом. Это новшество также касается осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в силу. Такие лица могут заключать контракты на военную службу на стадии апелляционного производства.

С октября 2022 года в России введено военное положение на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Госдума приняла законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на стадии судебного производства.