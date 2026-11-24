Федор Гагауз: Башкана выбирают не в Москве и не в Кишиневе

Tекст: Олег Исайченко

29 ноября 2026 года за пост главы (башкана) Гагаузии поборются экс-депутат молдавского парламента, кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз (24,22% голосов в первом туре) и экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (38,44%), негласно поддерживаемый официальным Кишиневом. В первом туре выборов 15 ноября явка составила 37,6%.

В Гагаузии нет башкана после того, как в августе 2025 года глава автономии Евгения Гуцул была приговорена молдавским судом к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». Политик не признала свою вину, заявив, что за судебным процессом стоит молдавское руководство. Ее отношения с Кишиневом обострились после победы на выборах в 2023 году и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения с Россией, а также критики курса прозападного правительства Молдавии на конфронтацию с Москвой.

ВЗГЛЯД: Федор Никодимович, вы вышли во второй тур выборов башкана Гагаузии: ваши 24% голосов против 38% у соперника. С каким настроением идете к 29 ноября?

Федор Гагауз: С трезвым. Разрыв есть, но он преодолим. На участки пришло меньше 40% избирателей. Большинство жителей автономии своего слова еще не сказало, и я обращаюсь именно к ним. Меня поддержали [участники первого тура выборов] Иванна Кексал и Корнел Дудник, и я им очень благодарен. О сопернике скажу одно: это опытный человек и борьба не будет простой. Да и спор у нас не о личностях.

ВЗГЛЯД: О чем тогда спор? Вы называете нынешний момент тяжелым.

Ф.Г.: Это самый тяжелый момент за 30 с лишним лет автономии. Должность башкана с августа вакантна. Народное собрание подолгу не могло нормально работать. Летнее решение Конституционного суда, как считают у нас очень многие, сузило полномочия Гагаузии. Правила выборов меняли на ходу. А пока шли эти споры, из сел уезжали люди.

Максим Топал/РИА Новости





Поэтому 29 ноября – выбор экзистенциальный, и я это слово употребляю не для красоты. Мы решаем не то, какая фамилия будет на двери кабинета. Мы решаем, останется ли автономия живым организмом, с правами, бюджетом и голосом, или превратится в вывеску.

ВЗГЛЯД: В России за этими выборами следят внимательно, и многие, скажем прямо, связывают надежды именно с вами. Вы это чувствуете?

Ф.Г.: Чувствую и ценю. Мне важно, что в России о Гагаузии помнят и за нее переживают. Но скажу честно: башкана выбирают не в Москве и не в Кишиневе. Его выбирают в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, в наших селах. Моя опора – избиратель, и отвечать я буду перед ним. А своего отношения к России я никогда не скрывал и не собираюсь.

ВЗГЛЯД: Какое оно?

Ф.Г.: Теплое и уважительное. Для гагаузов Россия – не геополитика, а часть биографии. Русский – один из трех официальных языков автономии, на нем мы учились и на нем говорим друг с другом и с соседями. Почти в каждой семье кто-то работал или работает в России, у многих там дети и внуки. В 2014 году жители Гагаузии на референдуме ясно сказали, в какую сторону смотрит народ.

Я гражданин Молдовы и обязан действовать по ее законам. Но закон не запрещает автономии дружить и сотрудничать.

Я хочу, чтобы симпатия гагаузов к России перестала быть поводом для подозрений со стороны центра и стала отправной точкой для нормальных, спокойных, взаимовыгодных отношений Кишинева и Москвы.

ВЗГЛЯД: Что это даст жителям практически? В той же энергетике.

Ф.Г.: Счета за газ и свет – первое, о чем со мной говорят в любом селе. Тарифы сегодня людей просто обворовывают, и для меня это задача номер один. Не буду обещать того, что выходит за полномочия башкана: контракты на поставки сильно зависят от государства. Но башкан может и обязан быть переговорщиком своего региона, искать варианты и приносить их за стол правительства. Этим я занялся еще до выборов, насколько позволяет закон.

ВЗГЛЯД: Вы говорите о поездке вашего сына в Стамбул?

Ф.Г.: Да. В октябре я получил приглашение на Веронский Евразийский экономический форум, он проходил в Стамбуле 22–23 октября. Сам поехать не мог: во время кампании встречи кандидата с иностранными официальными лицами могли стать поводом для снятия с выборов, и давать такой повод я не стал. По моей просьбе на форум съездил мой сын Дмитрий, он всю жизнь занимается предпринимательством. Он ездил как частное лицо, ничего не подписывал и ни от чьего имени обязательств не брал. Его задача была простой: выяснить, что в принципе возможно.

ВЗГЛЯД: И что оказалось возможным?

Ф.Г.: Обсуждали два варианта. Первый – специальный объем газа по льготной цене для потребителей Гагаузии с поставкой по «Турецкому потоку». Второй – сжиженный газ в танк-контейнерах, который можно довезти до каждого села, не дожидаясь новой инфраструктуры. Интерес турецких партнеров к Гагаузии высокий: и в энергетике, и в культуре, и в спорте.

ВЗГЛЯД: «Турецкий поток» – это российский газ. Получается треугольник Россия – Турция – Гагаузия?

Ф.Г.: Для нас он естественный. Гагаузы – народ тюркский, православный и русскоязычный. Турция нам братская страна, Россия – близкая, и газ в этой трубе российский. Как он станет турецким и почему сможет попасть в энергосистемы Гагаузии – покажут переговоры. Скажу прямо: контрактов пока нет, есть готовность сторон обсуждать.

Впереди работа юристов, техническая проработка и согласование с Кишиневом, потому что без государства такие поставки невозможны. Но поездка показала главное: варианты есть, и с нами готовы разговаривать. Когда жители доверят мне пост башкана, я переведу этот разговор в официальные переговоры и буду открыто отчитываться о каждом шаге.

ВЗГЛЯД: А что с торговлей?

Ф.Г.: Гагаузия – край аграрный и винодельческий. Российский рынок был для нас естественным, там наше вино и наши фрукты знают и любят. У нас хорошо помнят 2014 год, когда при общих ограничениях для молдавской продукции гагаузским производителям дверь оставили открытой. Я хочу, чтобы эта дверь открылась снова, широко и надолго. Причем не вместо европейского рынка, а вместе с ним. Крестьянину все равно, на востоке или на западе живет покупатель. Ему важно продать урожай по честной цене.

ВЗГЛЯД: Культурные связи и образование?

Ф.Г.: Это, может быть, самое простое и самое важное. Места для наших выпускников в российских вузах. Обмены для учителей и врачей. Книги для школьных библиотек. Гастроли, фестивали, побратимские связи с российскими регионами. Одновременно мы будем поддерживать гагаузский язык: одно другому не мешает и никогда не мешало. Народ, у которого три языка, богаче, а не беднее.

ВЗГЛЯД: Кишинев идет европейским курсом. Как вы собираетесь это совмещать?

Ф.Г.: По закону и за столом переговоров. По закону башкан входит в правительство страны, и я добьюсь, чтобы эта норма работала. Не скандалами, а юридически и последовательно: у меня за плечами служба закону и годы в парламенте, я знаю, как устроено государство. И я иду не один. Со мной команда депутатов Народного собрания, а значит, исполнительная и законодательная власть автономии смогут наконец работать вместе.

Нормализация начинается с простого: власть в Комрате занимается дорогами, водой и рабочими местами, а не выясняет отношения. Уверенный диалог с Кишиневом и открытые отношения с Россией не противоречат друг другу. Противоречие возникает, когда вместо разговора начинаются запреты.

ВЗГЛЯД: Что вы скажете тем, кто во время первого тура 15 ноября остался дома?

Ф.Г.: Что я их понимаю. Люди устали от скандалов и перестали верить, что их голос что-то меняет. Но именно сейчас он меняет все. 29 ноября решается, какой будет Гагаузия следующие годы: с теплыми домами, с рынками для своей продукции, с правом дружить с теми, кто нам близок, и с властью, которая работает. Придите и решите это сами. Если вы не придете, за вас решат другие. Возможно – не в пользу интересам Гагаузии.