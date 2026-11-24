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«Газпром экспорт» подал в суд на бывшую немецкую «дочку»
«Газпром экспорт» подал иск в российский суд к немецкой Sefe Energy
Российская компания «Газпром экспорт» обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к государственной энергетической компании Германии Sefe Energy Gmbh.
Иск касается экономических споров по гражданским правоотношениям, передает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Заявление было подано 23 ноября. Другие подробности пока отсутствуют. До национализации немецкая компания называлась Gazprom Germania и была дочерней структурой Газпрома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Германии начало процесс реприватизации бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe стоимостью 6 млрд евро.
Летом арбитражная инстанция Петербурга и Ленинградской области запретила компании SEFE Marketing & Trading продолжать зарубежный арбитраж против Газпрома.
В апреле кабинет министров России определил ООО «Газовые технологии» покупателем долей немецкой Wintershall Dea в бывших совместных предприятиях с Газпромом.