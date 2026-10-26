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Генконсульство в Анталье опровергло массовое отравление туристов из России
Российское генконсульство в Анталье не получало обращений от российских граждан в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в Сиде, сообщили в диппредставительстве.
Ситуация находится на контроле местных властей, проводятся соответствующие мероприятия, сообщили в консульстве РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.
В прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные об аналогичном инциденте в пятизвездочном отеле в Аланье.
В начале сентября власти Аланьи опровергли информацию о массовом пищевом отравлении отдыхающих в одном из местных отелей.