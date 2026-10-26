Генконсульство в Анталье опровергло массовое отравление туристов из России

Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

Sabah: В Стамбуле отменили концерт Галкина из-за его слов об Израиле

Tекст: Вера Басилая

Концерт Галкина должен был состояться 25 октября в Стамбульском конгресс-центре, однако после официальных обращений общественников к губернатору Стамбула, в турецкие министерство культуры и МВД организаторы приняли решение об отмене, передает ТАСС.

В местных социальных сетях развернулась кампания с требованием отменить концерт юмориста из-за его публичной позиции по палестино-израильскому конфликту. Выдвигались предложения пожизненно запретить артисту въезд в Турцию.

По состоянию на 23 октября зрители раскупили около половины билетов на шоу. В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул территорию России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецкие жители потребовали отменить выступление Галкина из-за его высказываний. До этого стало известно, что Галкин стал руководителем двух инвестиционных компаний на Кипре.