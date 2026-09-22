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    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    7 комментариев
    22 сентября 2026, 08:56 • Новости дня

    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости отмены права вето в Совете Безопасности ООН, поскольку нынешняя система устарела.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой значимой реформы», – написал глава государства в статье для издания Bloomberg.

    По мнению турецкого лидера, мировые потрясения, такие как пандемии, энергетические кризисы и региональные конфликты, доказывают неэффективность передачи решения глобальных проблем ограниченному числу столиц. Он подчеркнул, что действующая структура международных отношений устарела и отражает реалии после Второй мировой войны.

    Политик считает, что простое расширение числа постоянных членов лишь усугубит проблему концентрации власти. Вместо этого он предложил избирать всех членов Совбеза через Генеральную Ассамблею на определенные сроки. Государства, желающие переизбраться, должны будут заручиться поддержкой большинства стран-членов.

    Кроме того, Эрдоган выступил за создание широкой коалиции в Генассамблее, чтобы ни одна страна не могла постоянно блокировать волю международного сообщества. Он призвал восстановить баланс сил и усилить полномочия Генеральной Ассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году турецкий лидер заявил о желании Анкары стать постоянным членом Совбеза ООН.

    Годом позже в Кремле поддержали идею адаптации данного международного органа к современным условиям.

    В сентябре текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности.

    19 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Фидан: Турция направила России и Украине предложение по вывозу зерна

    Анкара направила России и Украине предложение по вывозу зерна

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие власти передали Москве и Киеву предложение по безопасному вывозу зерна из акватории Черного моря и в настоящий момент ожидают ответа сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Турция направила России и Украине новую инициативу по обеспечению безопасного экспорта зерна из Черноморского региона, передает РИА «Новости». В настоящее время Анкара ожидает реакции Москвы и Киева на предложенный механизм.

    «Мы направили обеим сторонам предложение и ждем ответа. Первый приоритет – вывоз зерна из Черного моря. В отличие от энергетики, зерно является товаром, который продают обе страны», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью турецкому каналу NTV.

    Глава турецкого дипломатического ведомства отметил, что на данном этапе сложно рассчитывать на подписание соглашения, которое даст долгосрочный результат.

    По мнению министра, участникам конфликта необходимо осознать его разрушительность и принять решение о поиске приемлемой точки для прекращения взаимного уничтожения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

    В середине сентября турецкая сторона активизировала усилия по обеспечению безопасности черноморского судоходства. Тогда глава МИД Турции Хакан Фидан назвал текущее противостояние стран войной на уничтожение.

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    20 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Российский турист найден мертвым в коридоре отеля в Анталье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой Анталье при невыясненных обстоятельствах скончался 38-летний российский турист Евгений Карманов, его тело нашли в коридоре местной гостиницы, сообщили местные СМИ.

    Прокуратура Турции начала проверку обстоятельств гибели отдыхающего из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую прессу.

    «На теле Евгения Карманова не обнаружили следов ранений от холодного или огнестрельного оружия», – говорится в сообщениях.

    Турист заселился в гостиницу района Гебизли муниципального округа Муратпаша около 10 дней назад. Персонал обнаружил мужчину без сознания на третьем этаже здания и вызвал экстренные службы.

    Прибывшие на место медики и полиция констатировали смерть россиянина. Муниципальный врач назвал обстоятельства гибели подозрительными, после чего к расследованию подключились криминалисты и прокуратура.

    Предварительной причиной смерти считается сердечный приступ. Тело направлено в морг Института судебной медицины Антальи.

    В июне местные жители нашли тело российского туриста Сергея Тремасова в саду жилого дома в Анталье.

    Ранее в том же месяце 50-летний путешественник из России скончался в номере гостиницы на турецком курорте Окурджалар.

    В мае российские дипломаты подтвердили смерть 44-летнего гражданина в одном из отелей Аланьи.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    20 сентября 2026, 03:57 • Новости дня
    Турция заявила о «креативных идеях» по переговорам с США о С-400

    Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах с США по С-400 и санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Турция ведет с США переговоры о снятии санкций CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») и урегулировании ситуации вокруг российских комплексов С-400, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас препятствием, особенно для наших позиций в оборонной промышленности. Мы пытаемся их преодолеть. Также есть определенные креативные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого», – сказал Фидан в эфире телеканала NTV.

    Он отметил, что стороны пытаются реализовать некоторые решения на основе взаимной доброй воли, выразив надежду на позитивные шаги в этом направлении в ближайшее время, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что Анкара прорабатывает варианты передачи С-400 третьим странам ради возвращения в американскую программу истребителей.

    Власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

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    19 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов

    Анкара допустила задействование Мекканского оборонного альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Хакан Фидан не исключил возникновения военных нужд у участников нового оборонного пакта на фоне постоянных ударов хуситов по саудовской инфраструктуре.

    Турецкое дипломатическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации вокруг обстрелов территории Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    В эфире канала NTV глава министерства прокомментировал перспективы активации недавно созданного объединения.

    «Возможно, возникнут военные потребности – мы следим за ситуацией», – заявил руководитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов о будущем союза.

    Ранее дипломат подчеркивал открытость Мекканского альянса для других государств Ближнего Востока и прогнозировал рост его влияния. Оборонное соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано в августе 2026 года. Этот документ гарантирует совместные действия стран при возникновении угрозы для одной из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Власти Эр-Рияда запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак йеменских хуситов.

    Исламабад направил Тегерану предупреждение с требованием обуздать эту группировку.

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    19 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Зеленского не включили в расписание встреч Трампа на ГА ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не внес Владимира Зеленского в список двусторонних встреч на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Президент США не планирует встречаться с Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Встреча американского лидера и украинского президента не была подтверждена.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц ранее отмечал, что Трамп намерен провести двусторонние переговоры с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, а также с премьер-министрами Британии и Японии. Ожидаются встречи и с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, включая Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

    Общеполитические прения высокого уровня с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22-26 сентября и 28 сентября. Российскую делегацию на сессии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Мария Захарова сообщила, что Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Глава МИД Сергей Лавров и глава Госдепа Марко Рубио детально обсудят ситуацию на Украине на Генассамблее ООН.

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    19 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал Израиль угрозой для всего мира

    Глава МИД Турции Фидан назвал Израиль глобальной угрозой

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан охарактеризовал политику Биньямина Нетаньяху как международную проблему, от которой вынуждены дистанцироваться даже традиционные союзники Израиля.

    Политика премьер-министра Биньямина Нетаньяху стала международной проблемой, передает РИА «Новости». По словам дипломата, поиск путей решения этой ситуации ведут даже традиционные союзники еврейского государства.

    «Израиль стал угрозой для всего мира и проблемой для мира. Весь мир уже ищет решения проблемы Нетаньяху, и это относится в том числе к классическим друзьям Израиля», – заявил Хакан Фидан в интервью турецкому каналу NTV.

    Министр отметил, что израильские власти рискуют оказаться в полной изоляции в ближневосточном регионе. В Анкаре полагают, что после действий в Палестине и Ливии следующим плацдармом для активности Израиля может стать Сирия.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность Турции игнорировать дешевые провокации, опираясь исключительно на собственные национальные интересы. При формировании политического курса страна учитывает позицию своих региональных союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента Турции назвала резкие высказывания Биньямина Нетаньяху следствием его международной изоляции.

    Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал действия израильских властей угрозой мировому порядку.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил рассмотреть вопрос об отстранении еврейского государства от работы Генассамблеи ООН.

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    19 сентября 2026, 10:38 • Новости дня
    МИД: Лавров и Рубио детально обсудят ситуацию на Украине на Генассамблее ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России сообщил о возможной встрече глав внешнеполитических ведомств России и США на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения украинского кризиса.

    Возможная беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН позволит детально обсудить ситуацию вокруг Украины. Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил РИА «Новости», что это станет подходящим поводом для разговора на высоком уровне.

    «Ближайшим, я думаю, среди контактов высокого уровня видится разговор нашего министра с госсекретарем. Они оба будут на сессии Генеральной ассамблеи. Естественно, это будет подходящий повод и подходящие рамки для того, чтобы детально обсудить всю ситуацию», – заявил дипломат.

    Сергей Рябков также добавил, что детали подготовки нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины сейчас не обсуждаются. Однако он выразил уверенность, что пауза между встречами не затянется. В начале сентября Москва и Вашингтон активизировали контакты по этому вопросу после визита американских представителей в Россию и на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о проработке встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН.

    Несколькими днями ранее глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал беседу с американским коллегой в Нью-Йорке.

    В июле руководители дипломатических ведомств провели переговоры на Филиппинах для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

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    20 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности к работе пункта управления энергоблоком АЭС «Аккую»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил о готовности к работе пункта управления первым энергоблоком строящейся атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    «Основная работа происходит здесь, на блоке управления. И уже видно, что это блок работающей, а не строящейся станции. На цифровые экраны выводятся все параметры, происходит управление, принятие решений, персонал получает навыки работы уже на конкретном объекте», – рассказал Лихачев, передает РИА «Новости».

    Блочный пункт управления является ключевым узлом энергоблока. В этом помещении оборудованы рабочие места для операторов реакторной установки и турбинного отделения, а также для начальника смены блока.

    В начале сентября министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о планах запуска первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца 2026 года.

    Президент Владимир Путин выражал уверенность в своевременном старте работы станции.

    Лихачев летом подтверждал окончание строительных работ на объекте.

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    21 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    МИД исключил встречи Лаврова с представителями Украины на ГА ООН

    Замглавы МИД Алимов: Лавров не планирует встречаться с украинцами на ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    График министра иностранных дел России Сергея Лаврова на предстоящей Генассамблее ООН не предусматривает контактов с украинской стороной, сообщил заместитель министра Александр Алимов.

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило расписание главы делегации на неделе высокого уровня, передает РИА «Новости». Алимов детально прокомментировал повестку предстоящего визита.

    «В рабочем графике министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который по традиции будет возглавлять российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, встреч с представителями Украины не значится», – сказал дипломат.

    Ожидается, что руководитель российской делегации выступит с речью 26 сентября. Именно он официально представляет страну на текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Украинская тематика войдет в число главных вопросов на его международных переговорах.

    Российский министр запланировал в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

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    21 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    Эрдоган подарил золотую монету младенцу в Нью-Йорке

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил младенцу в Нью-Йорке золотую монету

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорк пообщался со встречавшими его гражданами у Дома тюркской культуры и подарил золотую монету младенцу, родители которого ждали встречи с Эрдоганом четыре часа под дождем.

    Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У здания Дома тюркской культуры (Türkevi) он поприветствовал собравшихся граждан. Увидев в толпе младенца, турецкий лидер попросил открыть ограждение и пригласил семью подойти, сообщает «Анадолу».

    Президент побеседовал с родителями ребенка, приехавшими из Германии. Когда младенец, испугавшись толпы, заплакал, Эрдоган подарил ему золотую монету и попросил родителей не доводить малыша до слез.

    Отец ребенка Мухаммет Уркер рассказал, что семья прождала президента под дождем четыре часа. Он назвал эту встречу неописуемым и очень трогательным моментом, о котором расскажет сыну в будущем. Среди встречавших Эрдогана был также врач египетского происхождения Ахмед Абдулла, который поблагодарил турецкого лидера за его усилия во имя человечества и поддержку нуждающихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году турецкий лидер отметил выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе. В 2025 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пошутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Осенью прошлого года полиция Нью-Йорка преградила путь Эрдогану из-за проезда кортежа Дональда Трампа.

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    21 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша

    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша 24 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По словам Дюжаррика, встреча состоится 24 сентября, передает РИА «Новости». Он подтвердил информацию о предстоящих переговорах во время брифинга для журналистов.

    Отвечая на вопрос агентства о дате проведения встречи, он заявил: «Четверг».

    В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели переговоры в Нью-Йорке.

    В июле постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генсека на письмо российского министра о ситуации в Буче.

    В начале сентября Гутерреш выступил за обновление глобальных структур.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    22 сентября 2026, 06:37 • Новости дня
    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша серьезным посредником по Украине

    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша посредником по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил об отсутствии у Москвы доверия к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.

    «Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Срок полномочий Антониу Гутерреша на посту генсекретаря ООН завершается 31 декабря.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что генсек ООН открыто поддерживает позицию западных стран, в том числе в контексте ситуации на Украине.

    Российскую столицу уже посетили потенциальные претенденты на пост главы ООН. Среди них генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан и бывший президент Чили Мишель Бачелет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу и обвинил Запад в узурпации секретариата организации. Глава МИД России также назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.


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    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    22 сентября 2026, 07:12 • Новости дня
    Главы МИД Турции, Саудовской Аравии, Египта и Пакистана встретились на ГА ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии провели совместную встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

    «Глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие в шестой встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии», – говорится в официальном сообщении турецкого МИД, передает РИА «Новости».

    Переговоры прошли в рамках консультационного формата четырех стран. Предыдущая, четвертая встреча министров в подобном составе состоялась 21 июня в Каире.

    Кроме того, Фидан провел отдельную координационную встречу с главами МИД ОАЭ, Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.

    В прошлом месяце Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза.

    Эти страны договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи публично прокомментировал новое оборонное соглашение трех государств.

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    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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