Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
МИД сообщил о десятках встреч Лаврова на Генассамблее ООН
Замглавы МИД Алимов анонсировал десятки встреч Лаврова на 81-й Генассамблее ООН
Глава МИД Сергей Лавров проведет десятки двусторонних и многосторонних встреч на Генассамблее ООН, заявил замглавы ведомства Александр Алимов.
Российская делегация готовится к интенсивной работе на международной площадке, передает РИА «Новости».
Заместитель руководителя дипломатического ведомства Александр Алимов подчеркнул высокую загруженность министра. «График уже сверстан, он, как и всегда, крайне плотный. Там десятки двусторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут», – рассказал дипломат.
Выступление главы российской дипломатии ожидается 26 сентября. Основные мероприятия 81-й сессии стартуют сегодня, собрав в Нью-Йорке около 130 глав государств и правительств. Центральными темами предстоящих дискуссий станут пути урегулирования конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН 26 сентября.
Украинская тематика станет одним из главных вопросов на международных переговорах министра.
Сам глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил запланированную встречу с госсекретарем США Марко Рубио.