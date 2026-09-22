Игорь Додон потребовал от Майи Санду начать газовые переговоры с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Молдавии Майя Санду и правительство правящей партии должны незамедлительно начать диалог с Москвой о газовых поставках, передает ТАСС. Об этом заявил бывший глава республики Игорь Додон в преддверии заседания парламента, посвященного введению очередного чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

«Снова чрезвычайное положение в энергетике, и власти снова предлагают людям «терпеть». Требую от Майи Санду и ее партии действовать прагматично и срочно начать переговоры с Россией о поставках газа», – подчеркнул политик. Он добавил, что подобные призывы звучат от влиятельных политических сил в Германии, и задался вопросом, почему Молдавия не может последовать этому примеру.

По словам экс-президента, поспешное введение режима ЧП свидетельствует о неспособности властей обеспечить энергетическую безопасность накануне зимы из-за некомпетентности и коррупции. Он напомнил, что в прошлые периоды чрезвычайного положения чиновники скрывали контракты на закупку топлива, что привело к масштабным хищениям бюджетных средств.

Додон также предложил новому премьер-министру Василе Тофану обнародовать все договоры за последние три-четыре года, однако выразил сомнение, что авторы сомнительных схем позволят это сделать. Ранее политик неоднократно заявлял, что правительство Санду продолжает закупать российский газ по завышенным ценам через европейских посредников, несмотря на официальный отказ от поставок «Газпрома».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за дефицита энергоресурсов.

В августе спикер молдавского парламента Игорь Гросу подтвердил сохранение газовой зависимости Кишинева от Москвы до 2028 года.

Месяцем ранее бывший глава государства Игорь Додон заявил о технической возможности возобновления закупок недорогого российского топлива через магистраль «Турецкий поток».