Спутник заснял новейшую атомную подлодку Китая

Новейшая атомная подлодка Китая с Х-образными рулями попала на спутниковые снимки

Tекст: Игорь Иножарский

На спутниковых снимках запечатлена новейшая китайская атомная многоцелевая подводная лодка (АПЛ), предположительно проекта 095. Изображения, полученные изданием The War Zone, показывают, что субмарина оснащена водометным движителем и Х-образными кормовыми рулями, что отличает ее от предыдущей модели 093B.

Х-образное оперение повышает маневренность и безопасность, а также снижает акустическую заметность лодки. Аналитики отмечают, что на снимках видно открытое прямоугольное пространство позади рубки, которое может предназначаться для установки вертикальных пусковых установок (VLS) для крылатых ракет.

Также на носу подлодки заметны два крупных круглых отверстия, назначение которых пока неясно. Они могут использоваться для запуска боеприпасов, подобно системам на американских АПЛ класса Virginia, или быть связаны с гидроакустическим комплексом.

Военно-морской аналитик Алекс Лак отметил, что пока рано делать однозначные выводы о конфигурации VLS, так как прямоугольное пространство может быть связано с работами в реакторном отсеке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки, фото которой попали в Сеть. Весной ВМС Пакистана приняли на вооружение первую построенную в Китае подлодку. В прошлом году китайские ученые разработали метод обнаружения подводных лодок с помощью анализа изменений магнитного поля Земли.