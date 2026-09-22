Варшава заявила о планах стать главным газовым хабом Европы

Tекст: Ольга Иванова

Польша видит себя в роли ключевого европейского газового хаба, передает РИА «Новости».

«Это – элемент нашей долгосрочной стратегии. Мы видим для себя такую роль, и Польша должна быть таким газовым хабом для Центральной Европы и частично – Южной», – заявил министр государственных активов Войцех Бальчун.

По его словам, Варшава уже ведет переговоры на эту тему с Грецией, которая способна контролировать поставки газа в Европу с юга. Министр отметил наличие необходимого потенциала, терминалов и базы для реализации этих планов.

Бальчун добавил, что польская делегация в настоящее время находится в США для обсуждения газового вопроса. Он назвал это естественным продолжением подписываемых контрактов и дискуссий с американскими партнерами.

В последние годы Варшава активно развивает инфраструктуру для импорта и транзита газа. Ключевым объектом является СПГ-терминал в Свиноуйсьце мощностью 8,3 млрд кубометров в год. В июне 2026 года было объявлено о строительстве второго плавучего терминала в Гданьском заливе мощностью 6,1 млрд кубометров, что позволит стране довести совокупную мощность регазификации до более чем 20 млрд кубометров газа в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил Словакии закупать американский газ через польскую инфраструктуру.

Варшава решила предоставить Украине доступ к своему терминалу сжиженного природного газа для поддержки энергосистемы.

Министерство энергетики США пригрозило Евросоюзу остановкой поставок топлива из-за жестких климатических требований.