Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Жителя Сочи арестовали за убийство супруги и соседа из ревности
В Сочи муж зарезал собственную жену и соседа во время внезапной ссоры во дворе частного дома, сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.
Подозреваемым оказался 52-летний житель Сочи, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Инцидент произошел 19 сентября, фигурант и его жена были во дворе своего дома в селе Хлебороб города Сочи. У них возникла ссора на почве ревности обвиняемого супруги к соседу.
«В ходе конфликта фигурант нанес несколько ударов ножом в область шеи и спины женщины, от которых она скончалась на месте происшествия. Затем обвиняемый подошел к соседнему двору, где в это время находился 58-летний мужчина и нанес ему несколько ударов тем же ножом в область груди и шеи», – пояснили в СК.
Мужчина также скончался на месте.
О произошедшем злоумышленник рассказал родственнику, который вызвал экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Суд заключил обвиняемого под стражу, назначены судебные экспертизы.
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