Жителя Сочи арестовали за убийство супруги и соседа из ревности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемым оказался 52-летний житель Сочи, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Инцидент произошел 19 сентября, фигурант и его жена были во дворе своего дома в селе Хлебороб города Сочи. У них возникла ссора на почве ревности обвиняемого супруги к соседу.

«В ходе конфликта фигурант нанес несколько ударов ножом в область шеи и спины женщины, от которых она скончалась на месте происшествия. Затем обвиняемый подошел к соседнему двору, где в это время находился 58-летний мужчина и нанес ему несколько ударов тем же ножом в область груди и шеи», – пояснили в СК.

Мужчина также скончался на месте.

О произошедшем злоумышленник рассказал родственнику, который вызвал экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Суд заключил обвиняемого под стражу, назначены судебные экспертизы.

В августе следователи предъявили обвинение москвичу за смертельные ножевые ранения супруги на почве ревности.

В начале сентября житель Подмосковья застрелил знакомую супружескую пару.

В Волгограде пенсионер из ревности выстрелил из охотничьего ружья в жену и соседа.