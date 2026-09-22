Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
WSJ: Цены на нефть выросли из-за рисков в Ормузском проливе
Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за ситуации в Ормузском проливе
Мировые цены на нефть начали расти во вторник на фоне сохраняющихся рисков для судоходства в Ормузском проливе и ожиданий инвесторов относительно дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в начале европейских торгов выросла на 1,7% и составила 102,07 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.
При этом цена на нефть марки WTI также увеличилась на 1,7%, достигнув 97,4 доллара за баррель.
Отмечается, что риски для поставок через Ормузский пролив остаются высокими, несмотря на то, что объемы транспортировки нефти, природного газа и грузов достигли полугодового максимума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив. В августе власти Ирака заявили о подготовке соглашения с Ираном по Ормузскому проливу. Летом Минэнерго США сообщило о восстановлении нефтетрафика через этот маршрут.