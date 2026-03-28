Саудовская Аравия до максимума нарастила прокачку нефти в обход Ормуза

Саудовская Аравия увеличила прокачку по нефтепроводу Восток–Запад до максимума

Tекст: Тимур Шайдуллин

Саудовская Аравия вывела на максимальную мощность нефтепровод «Восток–Запад», который теперь транспортирует 7 млн баррелей нефти в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Этот стратегический трубопровод соединяет восточную и западную части страны, позволяя доставлять нефть к Красному морю и миновать Ормузский пролив, закрытый Ираном.

По информации агентства, примерно 2 млн баррелей ежедневно поступают на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, остальные 5 млн баррелей отправляются на экспорт через порт Янбу. Таким образом, поставки через Янбу достигли рекордных значений, обеспечив Саудовской Аравии устойчивость экспорта даже в условиях блокады Ормузского пролива.

В рамках антикризисных мер саудовские власти переориентировали танкерные перевозки именно на этот порт, который теперь стал ключевым центром вывоза нефти из страны. Это позволяет Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки сырья на внешний рынок, несмотря на осложнения в Персидском заливе.

Ранее в субботу танкер с нефтью из Саудовской Аравии впервые с начала атак на Иран достиг порта в японской префектуре Эхимэ.

До этого завод Samref в Янбу, который является единственным экспортным портом нефти в Саудовской Аравии, подвергался воздушной атаке, но серьезных разрушений не было. А вот на другом нефтеперерабатывающем заводе Aramco в порту Рас-Таннура временно останавливали производство после удара беспилотника.



