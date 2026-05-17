Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска

Tекст: Ольга Иванова

Начатое во Франции расследование против владельца платформы X может закончиться уголовным преследованием, передает РИА «Новости». В апреле предприниматель проигнорировал вызов к следователям для дачи показаний.

«Расследование, конечно же, может продолжиться, им в настоящий момент занимаются судебные следователи», – отметила прокурор Парижа Лор Бекко. По ее словам, единственным способом обеспечить явку бизнесмена в суд станет выпуск ордера на арест.

Глава надзорного ведомства добавила, что американское министерство юстиции пока не ответило на запросы о сотрудничестве. Причиной этому может быть разница в законодательстве двух стран или недопонимание. Тем не менее взаимодействие государств по другим делам сохраняется.

Разбирательство в отношении социальной сети началось в июле 2025 года из-за возможных манипуляций с алгоритмами. Позже список претензий пополнился обвинениями в генерации непристойных дипфейков встроенным чат-ботом Grok.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французская прокуратура направила Илону Маску повестку на допрос по делу о дипфейках.

Министерство юстиции США отказалось помогать Парижу в расследовании против социальной сети X.

Владелец платформы не явился во Францию для дачи показаний 20 апреля.