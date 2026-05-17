  Средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника
    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    Бут объяснил, почему делегация США выбросила китайские подарки
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Украина атаковала регионы России 556 беспилотниками
    Средства ПВО сбили украинские ракеты «Фламинго» и «Нептун-МД»
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    США решили удвоить темпы строительства атомных подлодок
    Санду раскритиковала упрощение выдачи гражданства России жителям Приднестровья
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    17 мая 2026, 12:57 • Новости дня

    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночную атаку дронов на столичный регион.

    По ее словам, нападение было направлено исключительно на мирное население и жилые дома. «Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что подобные преступления лежат на совести Владимира Зеленского и его окружения. Ответственность за эти действия несет и коллективное западное меньшинство, выступающее спонсором украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    16 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом

    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставной украинский дипломат Дмитрий Кулеба предрек Белоруссии серьезные последствия и масштабные военные удары на фоне безосновательных заявлений о подготовке наступления со стороны Минска.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное громкое заявление о якобы готовящейся с о стороны Минска операции против киевских властей, пишет «Московский комсомолец».

    «Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй», – заявил экс-министр. Он добавил, что вопрос открытия второго фронта уже перешел в практическую плоскость.

    Накануне Владимир Зеленский сообщил о наличии разведданных, якобы подтверждающих подготовку наступления с белорусской территории. Никаких доказательств этих утверждений предоставлено не было.

    Месяцем ранее в Минске жестко ответили на подобные выпады. Заместитель председателя комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал слова Кулебы бредом. Депутат отметил, что украинское руководство стремится втянуть в конфликт новые страны для сохранения власти, тогда как Минск надежно защищает границы Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский распорядился перебросить дополнительные силы на границу с Белоруссией. В начале мая глава киевского режима пообещал принять меры в случае обострения ситуации на этом направлении.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по территории соседней страны.

    16 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 уже пятую неделю методично уничтожает транспортные узлы и склады ВСУ с западной помощью, совершив около 30 успешных пусков, отмечают украинские ресурсы.

    Украинские ресурсы обратили внимание на работу неуловимого истребителя пятого поколения Су-57, отмечает канал «Военная хроника».

    Машина наносит регулярные удары по глубокому тылу вооруженных сил противника уже пятую неделю подряд. Схема действий авиации остается неизменной.

    Самолет выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и моментально покидает зону обнаружения радаров. После этого в Сумской, Черниговской и Полтавской областях взлетают на воздух важные логистические узлы. По предварительным оценкам, борт совершил более 30 успешных атак.

    Главными целями российской авиации стали железнодорожные станции и склады, через которые на Украину поступает западная военная помощь из Германии и Бельгии.

    При этом противник не может точно определить состав действующей группировки. Остается неизвестным, работает ли это один самолет-призрак или полноценное звено обновленных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет-разведчик SAAB 340. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал потерю этого борта плохой новостью для украинской ПВО.

    Польские СМИ в прошлом году сообщили о массовых ударах Су-57 по позициям ВСУ.

    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    17 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России перешли к системе непрерывного давления на украинскую инфраструктуру, сообщили в подполье.

    За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.

    Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налет – пауза – новый налет" и переходят к системе непрерывного распределенного давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.

    Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.

    16 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    Newsweek: Заявления Путина спровоцировали риск потери Украиной поддержки Польши

    Tекст: Мария Иванова

    Вероятное скорое завершение конфликта грозит украинским властям резким сокращением военной и гуманитарной помощи со стороны ближайших европейских соседей из-за накопившейся усталости, отмечает Newsweek.

    Вероятное окончание спецоперации на Украине способно оставить Киев без поддержки союзников, передает РИА «Новости».

    Журналисты Newsweek отмечают особую угрозу со стороны Варшавы. «После слов Владимира Путина <…> усталость от боевых действий – особенно среди соседей Украины – может ослабить их позиции за столом переговоров», – пишет американское издание.

    Ухудшение двусторонних отношений повлечет серьезные сложности в обороне и интеграции страны в Евросоюз. Варшава стремительно сокращает помощь на фоне экономического спада и нерешенных противоречий. При этом польская инфраструктура остается критически важной для транзита военных и гуманитарных грузов.

    Российские власти неоднократно подчеркивали негативный эффект от накачивания киевского режима западным оружием. Подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и препятствуют мирному урегулированию. Любые транспортные средства с иностранным вооружением становятся законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Ранее Reuters также сообщало о риске потери Украиной поддержки европейских союзников.

    Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе по Киеву.

    16 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Упавший на территории турецкого города Самсун дрон принадлежал украинским военным и мог отклониться от заданного маршрута из-за серьезной технической неисправности, пишут турецкие СМИ.

    Рухнувший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским, сообщает издание Dogru Haber. По предварительным данным, беспилотник сбился с курса в результате технической неполадки.

    «Группы, обеспечивающие безопасность района, собрали обломки беспилотного летательного аппарата, весящего около 25 килограммов. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 16 мая неопознанный летательный аппарат рухнул на жилую улицу турецкого города Самсун.

    Ранее, в марте жители турецкого района Карасу нашли на побережье Черного моря фрагменты неизвестного беспилотника. А в декабре прошлого года турецкие фермеры обнаружили неопознанный дрон на пустыре в провинции Балыкесир.

    17 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил по 12 пострадавших при атаке дронов ВСУ, основная часть из которых – строители у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

    «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.

    Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.

    «За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    17 мая 2026, 06:01 • Новости дня
    При массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье из-за массированной атаки дронов ВСУ на столичный регион три человека погибли, не менее четырех пострадали, частные дома и инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах получили повреждения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    По его словам, в Химках (мкр. Старбеево) погибла женщина из-за попадания БПЛА в частный дом. Еще один человек находится под завалами, спасатели и оперслужбы стараются ему помочь.

    «Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет», – написал Воробьев в Max-канале.

    В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал. В Истре дроны попали в жилые дома.

    «Многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом ,по предварительным данным, пострадавших нет.

    Воробьев подчеркнул, что пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администрация находятся на местах происшествий, всем оказывается помощь, ситуация на личном контроле губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    17 мая 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Три столичных аэропорта Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    17 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА над регионами России
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило о ликвидации за ночь силами ПВО более полутысячи дронов ВСУ, о чем ведомство сообщило в Max-канале.

    «С 22.00 мск 16 мая до 7.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны в течение ночи уничтожались над  Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями.

    Кроме того, массированная атака БПЛА была отражена над Краснодарским краем, Московским  регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО уничтожили более 138 дронов ВСУ за ночь. За два часа вечером субботы средства ПВО сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря.

    17 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о сожженных ВСУ домах с телами погибших в Большой Рыбице

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении солдаты ВСУ уничтожили бывшие жилые дома с телами сослуживцев, которые бойцы ВС России позволили вынести оттуда за время перемирия.

    «Украинские националисты сожгли несколько бывших жилых домов в Большой Рыбице. Важно отметить, что ранее в этих строениях хранились трупы солдат 21 омбр ВСУ, которые наши военнослужащие дали эвакуировать противнику с линии боевого соприкосновения за время перемирия. В настоящее время судьба останков неизвестна», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они также рассказали, как в течение суток крушили личный состав и технику ВСУ в районах Ободы, Дегтярного, Писаревки, Кияницы, Великой Рыбицы, Перемоги, Вольной Слободы, Бачевска, Рясного и Чернацкого.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 метров, в Краснопольском районе в окрестностях Рясного – до 500 метров.

    На Хаобкоском направлении «Северяне» громили солдат и технику ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцов и села Сосновый Бор.

    Около села Граново штурмгруппы продвинулись до 100 метров, на Волчанском направлении продвижение на 11 участках составило до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном.

    На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в районе села Бударки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. Из-за проблем с мобилизацией ВСУ отправили на передовую неопытных наемников. «Северяне» рассказали, чем закончилась вылазка ВСУ из лесов близ Большой Рыбицы.

    16 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Чечни выясняют обстоятельства конфликта, в ходе которого боец ММА Джихад Юнусов нанес побои соседкам из-за установленной в подъезде камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД по региону.

    Сотрудники полиции Чечни заинтересовались инцидентом с участием спортсмена бойца ММА Джихада Юнусова. «Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – сообщили ТАСС в региональном министерстве.

    Поводом для разбирательства стала опубликованная видеозапись в соцсетях из многоквартирного дома. На ней боец требует демонтировать камеру, снимающую дверь его квартиры. После словесной перепалки мужчина выплеснул напиток в лицо оппонентке, а затем начал избивать ее и заступившуюся девушку.

    Вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что виновный понесет заслуженное наказание в рамках закона. Чиновник заверил журналистов в надежной защите прав женщин на территории республики благодаря волевой политике руководства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал местных атлетов отказаться от участия в турнирах поп-ММА.

    В сентябре прошлого года суд приговорил профессионального бойца ММА Джабраила Алиева к четырем годам колонии за избиение девушки. А летом прошлого года нетрезвый боец смешанных единоборств напал на сотрудника авиакомпании в петербургском аэропорту Пулково.

    16 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска предприняли попытку атаковать крупнейшую атомную станцию Европы, Запорожскую АЭС, направив беспилотный аппарат к ее энергоблокам, сообщили на станции.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по объектам Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

    Вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от энергоблоков, однако взрыва не последовало.

    «Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», – заявили представители объекта.

    Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Персонал продолжает обслуживать станцию в штатном режиме, радиационный фон на самой площадке и прилегающих территориях остается в норме. Все технологические процессы протекают без отклонений, а параметры безопасности строго контролируются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения во время атаки украинских беспилотников. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС. Интенсивность ударов по городу-спутнику станции значительно возросла.

    17 мая 2026, 11:50 • Новости дня
    Санду раскритиковала упрощение выдачи гражданства России жителям Приднестровья
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Молдавии Майя Санду резко высказалась против решения Москвы упростить процедуру получения гражданства России для жителей непризнанного Приднестровья.

    Молдавский лидер Майя Санду заявила, что этот шаг направлен на пополнение рядов участников спецоперации на Украине, пишет Politico.

    «Вероятно, им нужно больше людей для отправки на конфликт на Украине», – подчеркнула Санду в ходе выступления на конференции по безопасности в Таллине. По ее мнению, Москва использует эту тактику для давления на Кишинев, стремящийся реинтегрировать регион. Она также отметила, что после начала СВО большинство жителей Приднестровья предпочли получить молдавское гражданство из соображений безопасности.

    Молдавия, получившая статус кандидата в ЕС в 2022 году, официально начала переговоры о вступлении в 2024 году. На вопрос о том, сможет ли ситуация с Приднестровьем заблокировать евроинтеграцию страны, Санду ответила, что решение о членстве принимает исключительно Евросоюз.

    Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава МИД непризнанной республики Валерий Лицкай назвал это решение способом преодоления препятствий в работе дипломатов.

    Российские дипломаты в Молдавии отметили расширение возможностей для защиты законных прав жителей региона.

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени

    На уходящей неделе на Северной верфи заложен девятый фрегат проекта 22350 для ВМФ России – «Адмирал флота Громов». Событие это знаковое по целому ряду причин. Какими возможностями обладает данный корабль, чем он уникален по сравнению с фрегатами других ведущих морских держав – и что нужно, чтобы фрегаты данной серии стали максимально эффективными боевыми единицами российского ВМФ? Подробности

    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью

    Гуляя по саду «нового тайного города» – квартала высшей власти Китая, президент США Дональд Трамп спросил у председателя КНР Си Цзиньпина, бывали ли там другие лидеры. Хозяин ответил, что президент России Владимир Путин уже бывал. А через несколько дней, вероятно, еще раз побывает. Учитывая тягу Трампа к уникальности, тот наверняка огорчен. По сути, весь план Вашингтона провален. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации