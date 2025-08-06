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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    5 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    15 комментариев
    6 августа 2025, 11:44 • Новости дня

    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ

    Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Зафиксировано усиление атак по ВСУ с применением истребителей Су-57, которые используют современное оружие, трудное для обнаружения и перехвата, сообщает Interia.

    Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.

    Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.

    В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.

    Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.

    В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    6 августа 2025, 10:07 • Новости дня
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковым
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковым
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спецслужбы провели операцию в районе Очакова в Николаевской области, в ходе которой были захвачены несколько офицеров НАТО из Британии, сообщает аналитик Core Insights Хэл Тернер.

    Аналитик Core Insights Хэл Тернер сообщил, что среди задержанных числятся подполковник Ричард Кэрролл, полковник Эдвард Блейк и сотрудник разведки МИ-6, указанный просто как «сотрудник разведки», передает канал 360.

    Тернер пишет, что спецназ России высадился с кораблей, проник в командный центр ВСУ и задержал британских военных, координировавших запуск ракет и беспилотников по российским войскам и гражданским объектам. Операция заняла 15 минут, после чего, по словам Тернера, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились.

    Он отметил, что МИД Великобритании попытался объяснить присутствие военных «туристическими целями», заявив, что задержанные якобы интересовались местами боев Второй мировой войны. Однако, по версии Core Insights, у них были обнаружены карты стратегических российских объектов, секретные инструкции и зашифрованные данные по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также записи разговоров с британским Генштабом, но «никаких книг по истории» при них не оказалось.

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов, по данным издания, якобы заявил Лондону, что британские военные обмену не подлежат, на их возвращение рассчитывать не стоит.

    Британия официально не признала военную миссию своих офицеров на Украине, лишь позже указав на их «случайное» присутствие.

    Ранее наемники из Британии пытались провести высадку на Тендровской косе в Херсонской области, но были отброшены.

    Служба внешней разведки России сообщила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий с целью провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике.

    Эксперты объяснили, зачем Британия вместе с Украиной затеяли нефтяную катастрофу.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    6 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» отразила атаку вооруженных сил Украины, которую ВСУ предприняли большими силами с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.

    Российские военные отбили атаку и продолжили продвижение, увеличив контроль за территорией более чем на 400 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки на этом участке фронта было отражено десять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки, Степного и Яблоновки. Российские военные уничтожили несколько западных бронемашин ВСУ.

    После неудачной попытки вернуть утраченные позиции украинские силы сосредоточились на восполнении потерь среди своих штурмовых подразделений.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта российская разведка обнаружила выдвижение САУ ВСУ – огневое поражение уничтожило установку на подходе.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои за расширение плацдарма на левом берегу Волчьей и в лесах у Синельниково, где продвижение составило более 700 м. Также на западной окраине Волчанска российские силы продвинулись на 1,2 тыс. м. Критическое положение сложилось для украинских подразделений на востоке Волчанска в районе Тихого – здесь несколько групп ВСУ могут попасть в окружение.

    На участке Меловое-Хатнее украинские войска пытались вернуть позиции, используя разведывательные БПЛА и небольшие группы бойцов, но по ним ведет огонь российская артиллерия и FPV-дроны.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта.

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    5 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    В польском Сейме назвали выкрик «Слава Украине» нацистским приветствием

    Польский политик Фриц сравнил лозунг «Слава Украине» с приветствием нацистов

    Tекст: Вера Басилая

    Польский политик Роман Фриц националистический лозунг «Слава Украине» сравнил с нацистским приветствием после выступления депутата от правящей партии, вызвав скандал среди парламентариев.

    В польском Сейме разгорелся скандал после того, как депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира завершила свою речь националистическим лозунгом «Слава Украине», передает РИА «Новости».

    Польский политик Роман Фриц выступил с резкой критикой, назвав это примером позорного забывания бандеровского и нацистского.

    В польском Сейме такого еще не было, это как если бы кто-то крикнул «Зиг хайль» (фраза внесена Минюстом России в перечень нацистских символов и лозунгов).

    Ранее глава Польши Анджей Дуда также выражал недовольство украинскими законами, оправдывающими военные преступления против поляков во время Второй мировой войны, отмечается в публикации.

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории.

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    5 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Сайт «Миротворец» внес в базу четырехлетнего ребенка из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский сайт «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ) опубликовал персональные данные четырехлетнего россиянина, обвинив его в «сознательных нарушениях» при посещении территории России, которую Киев считает своей.

    В базе указано, что ребенок 2020 года рождения был внесен в список за поездки из Ростовской области в Луганскую народную республику через пункт пропуска Новошахтинск, передает РИА «Новости».

    В карточке на сайте размещены полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы ребенка. Кроме того, указаны сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, как предполагается, передвигался.

    В понедельник украинский сайт «Миротворец», якобы собирающий данные об угрожающих безопасности Украины людях, разместил информацию о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. без их согласия.

    Напомним, еще в 2021 году Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан, так как экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».

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    5 августа 2025, 21:11 • Новости дня
    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ

    Сырский признал тяжелое положение ВСУ на трех участках фронта

    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе совещания, где обсуждались итоги деятельности украинской армии за июль, признал тяжелое положение на трех направлениях фронта на Украине.

    По его словам, «самая сложная ситуация – на Покровском, ДДобропольском, Новопавловском направлениях», передает ТАСС.

    Покровское направление располагается под Красноармейском в Донецкой народной республике, Добропольское находится на северо-западе ДНР, а Новопавловское охватывает запад ДНР и восток Днепропетровской области.

    Ранее Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ. Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    В воскресенье российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР.

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    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    6 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций в Новоселовке Днепропетровской области
    ВСУ бежали с позиций в Новоселовке Днепропетровской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения покинули населенный пункт Новоселовка, который считается важным логистическим центром региона, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска начали отступление с позиций в селе Новоселовка на территории Днепропетровской области, передает ТАСС. Информацию об отступлении подтвердили представители российских силовых структур.

    В силовых структурах уточнили: «Противник отступает из Новоселки вглубь Днепропетровской области». Важно отметить, что Новоселовка является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта. Это может сказаться на дальнейшем снабжении украинских войск в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. Российские подразделения выбили украинские войска из населенного пункта Ялта на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области.

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    5 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военные подразделения заняли несколько населенных пунктов для создания будущей буферной зоны между ДНР и Днепропетровской областью, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Российские военные формируют сразу несколько плацдармов, которые в будущем станут буферной зоной между ДНР и Днепропетровской областью, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале .

    По его словам, российские войска заняли уже третий населенный пункт в Днепропетровской области – Январское, наравне с Малиевкой и Дачным.

    «Ленточка» постепенно переходит под контроль российской армии», – сообщил Коц.

    Январское (ранее переименованное в Сичневое в 2024 году) – это село в Покровском районе Днепропетровской области, его население составляет около 300 человек. Село расположено примерно в двух километрах от правого берега реки Вороная, в трех с половиной километрах от левого берега реки Волчья и в двух километрах к северо-западу от села Малиевка, которое российские войска заняли ранее.

    Ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Январское перешло под контроль ВС России после яростного сопротивления ВСУ.

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    6 августа 2025, 07:36 • Новости дня
    Певцу с Украины Максу Барских пригрозили запретом на въезд в Россию
    Певцу с Украины Максу Барских пригрозили запретом на въезд в Россию
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) может столкнуться с отказом во въезде на территорию России, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Для запрета въезда Барских на российскую территорию есть основания, сказал собеседник РИА «Новости».

    Макс Барских – известный украинский артист, автор песен «Туманы», «Неверная», «Неземная» и «Моя любовь». Его карьера началась с участия в шоу «Фабрика звезд-2» в 2008 году, а в 2010 году он получил премию MTV Europe Music Awards как лучший украинский артист.

    В 2022 году Барских выступил с призывом выходить на митинги против спецоперации России на Украине. Также в одном из видео он запретил исполнять на территории России свою музыку.

    В том же году он опубликовал в сети видео в военной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинской певице Светлане Лободе могут отказать в разрешении на въезд на российскую территорию.

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    5 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваевав

    На территории ЛНР служебный автомобиль водоканала подвергся атаке украинским беспилотником, в результате погибли четыре сотрудника предприятия.

    Четверо сотрудников «Сватовского водоканала» в Луганской народной республике погибли в результате удара украинского дрона по служебному автомобилю, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, «погибли четыре человека: мужчины 1975, 1963 и 1983 годов рождения». Еще двое работников предприятия, мужчины 1965 и 1963 годов рождения, получили ранения и были госпитализированы в центральную городскую больницу Сватово.

    Ранее два сотрудника водоканала пострадали при атаке дронов в Брянске. А в Севастополе объявлена эвакуация людей с пляжа в  после падения БПЛА.

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    6 августа 2025, 08:11 • Новости дня
    На Украине суд запретил строить мемориальное военное кладбище под Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение суда поставило точку в споре вокруг мемориального кладбища в Киевской области, участок него признали непригодным из-за высокого уровня грунтовых вод, пишут украинские СМИ.

    Суд на Украине запретил строительство Национального военного мемориального кладбища возле села Мархалевка под Киевом, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Шестой апелляционный административный суд признал незаконным выделение участка под кладбище, указав на несоответствие санитарным нормам из-за высокого уровня грунтовых вод.

    Местные власти и жители села активно выступали против строительства, заявляя, что подобное кладбище нанесет вред экологии региона. Власти называли инициативу «экоцидом» и требовали пересмотра места размещения захоронений.

    В октябре сообщалось, что на территории Запорожской области растет количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих, уже более 16 тыс. военных были похоронены в этом регионе.

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    6 августа 2025, 00:19 • Новости дня
    Трамп заявил о желании вывести США из украинского конфликта
    Трамп заявил о желании вывести США из украинского конфликта
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за кризис на Украине несет администрация Джо Байдена, заявил глава американского государства Дональд Трамп, выразив намерение «вытащить» США из украинского конфликта.

    «Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его администрация прилагает значительные усилия, чтобы «вытащить» США из данного конфликта. Трамп добавил, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации вокруг Украины. По словам президента, он «остановил много войн» и продолжает предпринимать шаги к окончанию украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    6 августа 2025, 04:04 • Новости дня
    SZ отметила жесткую позицию Навроцкого против Германии, ЕС и Украины

    Suddeutsche Zeitung: Навроцкий занял жесткую позицию против Киева, Берлина и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС, пишет Suddeutsche Zeitung.

    Как отмечает Suddeutsche Zeitung, Навроцкий поддерживает курс на национальные интересы страны и отвергает миграционный пакт ЕС, который считает «немецким» проектом, передает ТАСС.

    Навроцкий требует от Украины признания военных преступлений времен Второй мировой войны, в том числе массовых убийств поляков во время Волынской резни. По мнению издания, «Германии с этим президентом тоже не нужно готовиться к добрососедству».

    Навроцкий заявил, что не потерпит навязывания польской стороне решений, угрожающих безопасности граждан. Он занимает более правую позицию по сравнению с предшественником Анджеем Дудой и известен своим грубоватым поведением, пишет Suddeutsche Zeitung. Газета подчеркивает, что новый президент делится негативным мнением о Еврокомиссии с президентом США, которого он уже посетил во время предвыборной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории. Сообщается, что Навроцкий провел жесткий разговор с Зеленским.

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    5 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Швеция направила средства на покупку оружия для Украины

    Швеция выделила 275 млн долларов на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о решении страны выделить 275 млн долларов на закупку вооружений из США для Украины. Эти средства направляются в рамках инициативы, которую координирует НАТО, при участии Швеции, Норвегии и Дании.

    Йонсон подчеркнул, что помощь будет предоставлена немедленно, чтобы усилить возможности Украины к самообороне, а поставки вооружений начнутся уже в следующем месяце. По его словам, эта поддержка имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества.

    С февраля 2025 года общий объем шведской помощи Украине составил 92,8 млрд крон, что эквивалентно примерно 9,58 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что теперь оплачивать поставки американского оружия на Украину будут европейские страны, чтобы разгрузить бюджет США.

    Партия американских вооружений, приобретенная Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в ближайшие недели. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что американские власти с 2014 года участвуют в конфликте на Украине и до сих пор получают прибыль от этой ситуации.

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