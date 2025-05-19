«Рособоронэкспорт» анонсировал показ Су-57Э в Малайзии

  • Новость часаФСБ предотвратила нападения на полицию несовершеннолетними на Ставрополье 9 мая
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    ЕС вместо спасения экономики грозит России полным торговым эмбарго
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил соперника
    Маск отреагировал на пост Дурова о попытке заставить его вмешаться в румынские выборы
    Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»
    Мнения
    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    19 мая 2025, 11:05 • Новости дня

    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ Су-57Э в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, отличающийся успешным боевым опытом, будет представлен «Рособоронэкспортом» на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Компания «Рособоронэкспорт» покажет на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили: «Основная тематика выставки – авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии. Его основное преимущество перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ».

    Помимо Су-57Э, «Рособоронэкспорт» представит посетителям выставки и потенциальным партнерам сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, которые будут задействованы в выступлениях пилотажной группы «Русские витязи». Также на выставке будет продемонстрирован самолет Ил-76МД-90А (Э), предназначенный для перевозки до 60 тонн груза на расстояние 4 тыс. км. Этот самолет способен выполнять задачи по транспортировке личного состава и техники, десантированию, а также может быть оперативно переоборудован в противопожарный вариант или военный госпиталь.

    Кроме того, компания представит российские боевые вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и военно-транспортный Ми-171Ш, которые уже подтвердили высокие летно-технические характеристики при эксплуатации, а сейчас особо востребованы в странах Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт заявил о возможности запуска производства истребителей Су-57Э в Индии. Индия рассматривает вариант покупки Су-57 вместо американских F-35. Су-57 получает международное признание, начиная со стран Африки.

    16 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

    Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос о поставках Украине ракет Taurus постепенно исчезнет с повестки дня, если переговоры между Россией и Украиной состоятся. В противном случае решение будет зависеть от позиции США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus, мотивировав это отсутствием подготовки в ВСУ.

    «Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

    «Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

    «Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

    Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

    Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

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    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard

    Ростех сообщил о преимуществах Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М над Leopard

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские серийные танки, по данным Ростеха, обладают лучшей защитой и приспособлены к современным боевым условиям благодаря доработкам.

    Как передает ТАСС, после изучения трофейного Leopard 2A6 специалисты Ростеха пришли к выводу, что российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М превосходят немецкие машины по адаптации к современным боевым действиям. В корпорации заявили: «На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК – от противокумулятивных решеток до динамических элементов и других приспособлений».

    По словам представителей Ростеха, российские танки неоднократно выдерживали многочисленные попадания, продолжая выполнять боевые задачи. В корпорации добавили, что западные танки Leopard 1, используемые ВСУ, значительно уступают по эффективности и считаются устаревшими.

    Российские войска регулярно уничтожают западные танки, в том числе различные модификации Leopard, в ходе боевых действий в зоне спецоперации на Украине. На прошлой неделе Минобороны России опубликовало видео, где операторы дронов Центра «Рубикон» подбили Leopard ВСУ под Степановкой на донецком направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при эксплуатации немецких танков Leopard 2 на поле боя. Российские противотанковые ракетные комплексы позволяют эффективно поражать эти машины. Киев не может быстро освоить ремонт Leopard 2 без помощи западных специалистов.

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    18 мая 2025, 04:45 • Новости дня
    Власти Британии решили создать нацгвардию для защиты инфраструктуры

    Times: Власти Британии собрались объявить о создании национальной гвардии

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Британии планируют сформировать многотысячную национальную гвардию для усиления защиты ключевых энергетических и транспортных объектов, пишет Times.

    Планы по созданию национальной гвардии для охраны стратегически важных объектов отражены в правительственном обзоре стратегической обороны, пишет The Sunday Times.

    Новое формирование будет организовано по образцу гражданского ополчения, созданного в годы Второй мировой войны, когда Британия столкнулась с угрозой вторжения.

    «Многотысячные гражданские силы будут охранять жизненно важные объекты, такие как аэропорты и атомные станции», – говорится в материале.

    В состав гвардии войдут несколько тысяч добровольцев, основной задачей которых станет охрана ключевых инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции, телекоммуникационные узлы и точки выхода интернет-кабелей на побережье. Также гвардейцы будут нести службу на электростанциях, обеспечивающих энергоснабжение крупных аэропортов.

    Высокопоставленные источники в правительстве Великобритании отметили, что решение связано с необходимостью повысить защиту на фоне возможных атак со стороны вражеских государств и террористических группировок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж выступил за максимально жесткие ограничения для британских компаний в будущей европейской оборонной кредитной программе.

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    16 мая 2025, 23:30 • Новости дня
    Полиция на Украине начала задерживать ограниченно годных призывников

    Полиция доставила в ТЦК военнообязанных, игнорировавших повестки, сообщили власти

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские правоохранители получили указание задерживать мужчин, признанных ограниченно годными к службе, если они не являются по повестке в ТЦК.

    Полиция Украины будет осуществлять задержания граждан, ограниченно годных к военной службе, и доставлять их в территориальные центры комплектования, передает ТАСС. Это касается всех военнообязанных мужчин в возрасте от двадцати пяти до шестидесяти лет, которые ранее были признаны ограниченно годными и не явились по повестке.

    «Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», – говорится в сообщении Минобороны Украины. Нарушителям грозит штраф от четырехсот девяти до шестисот пятнадцати долларов. Они также обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование.

    Как отмечает ведомство, задержанные военнообязанные помимо штрафа будут привлечены к административной ответственности. Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась; власти усиливают контроль за уклоняющимися от службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.

    Госбюро расследований на Украине направило в суд дело начальника Черкасского военкомата, которого подозревают в умышленном срыве мобилизации.

    Бывший премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и проблему нехватки новобранцев.

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    17 мая 2025, 01:19 • Новости дня
    США выделили 5 млрд долларов на поддержку подлодок класса «Виргиния»

    Пентагон заключил пятилетний контракт на обслуживание подлодок класса «Виргиния»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти утвердили многомиллиардную программу технической поддержки для флота атомных подлодок класса «Виргиния» сроком до 2029 года.

    Пентагон заключил контракт с несколькими американскими компаниями на общую сумму 5 млрд долларов для обеспечения обслуживания, поставки оборудования и интеграции оружейных систем подлодок класса «Виргиния», передает РИА «Новости».

    Ведомство сообщило, что контракт предусматривает предоставление различных услуг и поставку оборудования для поддержки боеспособности этих атомных подлодок.

    Соглашение рассчитано до 2029 года и направлено на повышение технической готовности флота. В сообщении особо отмечается, что речь идет о комплексной поддержке вооружения, технических систем и модернизации судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Британии начнут использовать немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая работает на базе искусственного интеллекта.

    Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в условиях региональных конфликтов, а расходы на развитие флота становятся все более обременительными.

    Пентагон заказал строительство двух новых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» общей стоимостью до 18,4 млрд долларов.

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    16 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по школьному автобусу в Горловке

    Школьный автобус пострадал в Никитовском районе Горловки от удара украинского БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В Никитовском районе Горловки зафиксировано повреждение школьного автобуса вследствие атаки беспилотника украинских войск, пострадавших не обнаружено.

    Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько, передает ТАСС. По его словам, удар беспилотника пришелся по школьному автобусу, находившемуся в районе поселка Никитовка в Горловке.

    «В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», – заявил Приходько. Данные о возможных пострадавших отсутствуют, власти продолжают уточнять обстоятельства произошедшего.

    Согласно уточнениям, в момент атаки в автобусе не было детей или взрослых, транспортное средство получило механические повреждения корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Рыльске и нескольких населенных пунктах Курской области произошло отключение электричества после удара вражеского FPV-дрона по электроподстанции.

    В населенных пунктах Белгородской области зафиксировали повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей после атак дронов со стороны ВСУ.

    Массированная атака БПЛА со стороны ВСУ по Крыму стала попыткой сорвать переговоры между Россией и Украиной.

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    17 мая 2025, 07:18 • Новости дня
    В деле о хищениях в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

    В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево должны появиться новые подозреваемые

    Tекст: Денис Тельманов

    Появилась информация о вероятном увеличении числа фигурантов в уголовном деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево, где уже арестованы десятки подозреваемых.

    О возможности появления новых подозреваемых в уголовном деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево сообщили правоохранительные органы, передает ТАСС. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлениям, связанным с кражами денежных средств у граждан, среди которых участники спецоперации на Украине.

    В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент расследование проводится по нескольким статьям, в том числе по организации преступного сообщества, краже и мошенничеству.

    Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Боглаева, одного из предполагаемых организаторов схемы, которому предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ.

    Ранее в рамках дела были арестованы 23 человека, включая сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

    Следствие установило, что полицейские помогали таксистам искать жертв среди прибывающих бойцов СВО, а один из оперуполномоченных отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Организатор преступной группы Алексей Кабочкин также был арестован и обвинен по статье 210 УК РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы арестовал одного из предполагаемых организаторов хищений у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве в отношении бойцов спецоперации на Украине, для которых суммы поездок на такси в этом аэропорту завышались в десятки раз. Басманный суд Москвы ранее избрал меру пресечения для шести обвиняемых по этому делу.

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    18 мая 2025, 08:33 • Новости дня
    Патрушев поздравил Балтфлот с днем рождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев подчеркнул, что Балтийский флот активно укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств.

    Балтийский флот России в условиях сложной военно-политической обстановки надежно обеспечивает безопасность судоходства и предотвращает провокации со стороны военно-морских сил недружественных стран. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА «Новости». Он поздравил личный состав, ветеранов и специалистов флота с Днем Балтийского флота.

    Патрушев отметил, что Балтийский флот традиционно считается «колыбелью Военно-Морского Флота России», а его история – пример героизма и преданности. «В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах», – подчеркнул он.

    Ранее Патрушев отмечал, что европейское крыло НАТО проводит политику блокирования России в регионе, игнорируя диалог с Москвой и Вашингтоном. По его словам, высока вероятность усиления угроз российским портам и свободе судоходства, но Москва не допустит посягательств на свои национальные интересы.

    В этом году активизировалась боевая подготовка флота, совершенствуются навыки противодействия подводным диверсионным силам, продолжается перевооружение Балтфлота современными кораблями, включая новые фрегаты, корветы, противоминные корабли и катера. Флот получает малые ракетные корабли с морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

    Датой рождения Балтийского флота считается 18 мая 1703 года, когда флотилия под командованием Петра I одержала первую победу, захватив два шведских военных судна на Неве. Все участники боя были награждены специальными медалями с надписью «Небываемое бывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Балтийского флота поразили цели на учениях в Балтийском море. Корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели у побережья Калининградской области. В Совфеде назвали действия НАТО по морской блокаде России провокацией.

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    17 мая 2025, 00:47 • Новости дня
    При обстреле протестующих в Триполи как минимум один человек погиб

    В Триполи протестующий погиб после обстрела сил ПНЕ по протестующим

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Триполи во время массовых акций протеста против ПНЕ был открыт огонь, в результате чего погиб один человек и несколько ранены.

    Один протестующий погиб и несколько получили ранения в результате обстрела силами, лояльными Правительству национального единства Ливии, сообщает агентство Libya Press.

    Инцидент произошел у здания премьера Абдель Хамида Дбейбы, где тысячи демонстрантов требовали его отставки. Правительство заявило, что таким образом предотвратило попытку штурма своей штаб-квартиры.

    По данным агентства, в ответ на нарастающие протесты семь министров и четверо заместителей в правительстве Дбейбы подали прошения об отставке.

    В числе ушедших – глава Минздрава, министры жилья, строительства, местного самоуправления, водных ресурсов, экономики, культуры, а также промышленности и полезных ископаемых.

    Массовые выступления в центре Триполи продолжаются: тысячи ливийцев стекаются к Зеленой площади и зданию премьера, протестующие несут плакаты с перечеркнутыми портретами премьера и главы МВД Имада Трабелси.

    На видео, опубликованных агентством, слышны скандирования: «Народ хочет свержения правительства», «Дбейба, ты трус и американский агент».

    Ситуация обострилась после столкновений между 444-й бригадой Махмуда Хамзы и Аппаратом по поддержанию безопасности, вызванных гибелью руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли.

    По данным СМИ, за одну ночь в Триполи погибло не менее шести человек, около 70 получили ранения. В ответ Минобороны ПНЕ объявило об успешном завершении операции по обеспечению безопасности и инициировало реформы, что вызвало новую волну протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе резиденции главы ПНЕ Ливии прогремели выстрелы, в результате которых пострадали участники массовой акции против премьер-министра страны.

    Министр по вопросам жилья Ливии Абу Бакр аль-Гави подал в отставку на фоне массовых протестов в Триполи, также об отставке заявил министр местного самоуправления.

    Граждане Испании, заблокированные в Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.

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    17 мая 2025, 00:32 • Новости дня
    ВСУ выпустили 33 боеприпаса по населенным пунктам ДНР

    ВСУ за сутки совершили девять обстрелов ДНР на горловском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска нанесли огневые удары по территориям ДНР, причинив ущерб гражданской инфраструктуре, однако информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

    За прошедшие сутки украинские войска совершили девять обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС.

    По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего было выпущено тридцать три различных боеприпаса.

    В сообщении отмечается: «Зафиксировано девять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено тридцать три единицы различных боеприпасов».

    В управлении подчеркнули, что сведений о жертвах среди мирных жителей на данный момент не поступало. В результате обстрелов поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы водоснабжения в Горловке оказались повреждены в результате удара украинского беспилотника.

    Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.

    В результате обстрела Горловки вооруженными силами Украины произошли разрушения в многоквартирном доме на улице Космонавта Комарова.

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    18 мая 2025, 02:13 • Новости дня
    Марочко сообщил о «серьезном огневом мешке» для ВСУ у Редкодуба в ДНР

    Марочко: ВСУ вскоре могут оказаться в серьезном огневом мешке у Редкодуба

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военные планомерно уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие планомерно выбивают укрепрайоны украинских боевиков. Сильно не лезут, как говорится, на амбразуру и обходят по флангам данный населенный пункт», – поделился он.

    По его словам, есть продвижения с севера – это населенный пункт Новомихайловка, и южнее военнослужащие успешно сражаются в районе населенного пункта Липовое.

    Марочко отметил, что украинские войска, уверенные в возможности долгой обороны в Редкодубе, ошиблись и вскоре убедятся в этом.

    «Через определенное время украинские войска попросту могут оказаться в довольно-таки серьезном огневом мешке. Более того, данный населенный пункт с запада припирается к водной преграде и они могут быть серьезно изолированы от внешних сил», – спрогнозировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что продвижение российских войск в ДНР после освобождения Александрополя открывает дополнительные возможности для дальнейших наступательных действий на Часов Яр.

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    18 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Бельгия пообещала Украине 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard

    Правительство Бельгии одобрило 1 млрд евро помощи Украине на 2025 год

    Tекст: Ирма Каплан

    Брюссель утвердил поддержку для Украины в размере 1 млрд евро, при этом в состав ее войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танк Leopard, пишет Tijd.

    Пакет помощи Украине на сумму 1 млрд евро на этой неделе одобрен бельгийским правительством, заявил министр обороны Тео Франкен, отметив, что  «значительная часть ресурсов возвращается в экономику страны и поддерживает занятость в оборонном секторе», пишет портал Tijd.

    В материале указано, что источником финансирования Украины стали налоговые поступления от замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, о чем ранее говорил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Содержание пакета включает поставку около сотни бронированных машин скорой помощи и автомобилей Unimog, а также пять беспилотных морских судов, БПЛА, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, средства ночного видения и защитную одежду от химических угроз.

    «Кроме того, будет поставлено более 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, а также 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в апреле жаловался на отсутствие  поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенными Штатами, отмечая, что их наличие могло бы стать значительной поддержкой для Украины.

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    18 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Группировка «Север» с 5 мая пресекла 70 попыток ВСУ прорвать границу России

    Tекст: Ирма Каплан

    Деморализованные войска вооруженных сил Украины продолжают попытки прорвать оборону российской границы, но группировка войск «Север» по-прежнему их пресекает и создает полосу безопасности в Сумской области Украины.

    Бойцы группировки войск «Север» отразили все попытки прорыва противника на Теткинском и Глушковском направлениях, пересечений госграницы не допущено, при этом с 5 мая группа пресекла 70 попыток прорыва ВСУ, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Всего с 5 мая противник предпринял 70 безуспешных попыток прорыва на нашу территорию на данном участке фронта», – сказано в сообщении.

    По данным канала, в приграничных районах Сумской области ВСУ несут значительные потери и вынуждены менять места дислокации.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Указывается, что командование ВСУ сталкивается с серьезной деморализацией состава, включая старших офицеров. К примеру, командир Первого батальона 47 омбр Александр Ширшин не смог продолжать выполнять, как он сам заявил, «дебильные задачи» без объяснений тактических целей боя и ушел с должности, обвинив генералитет ВСУ в том, что «бригада поменяла третий комплект личного состава и продолжает бросаться в бой».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области удар беспилотников «Герань-2» пришелся по технике 82-й бригады ВСУ. Кроме того, в ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил.

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