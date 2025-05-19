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«Рособоронэкспорт» анонсировал показ Су-57Э в Малайзии
Новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, отличающийся успешным боевым опытом, будет представлен «Рособоронэкспортом» на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.
Компания «Рособоронэкспорт» покажет на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, передает ТАСС.
В пресс-службе отметили: «Основная тематика выставки – авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии. Его основное преимущество перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ».
Помимо Су-57Э, «Рособоронэкспорт» представит посетителям выставки и потенциальным партнерам сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, которые будут задействованы в выступлениях пилотажной группы «Русские витязи». Также на выставке будет продемонстрирован самолет Ил-76МД-90А (Э), предназначенный для перевозки до 60 тонн груза на расстояние 4 тыс. км. Этот самолет способен выполнять задачи по транспортировке личного состава и техники, десантированию, а также может быть оперативно переоборудован в противопожарный вариант или военный госпиталь.
Кроме того, компания представит российские боевые вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и военно-транспортный Ми-171Ш, которые уже подтвердили высокие летно-технические характеристики при эксплуатации, а сейчас особо востребованы в странах Юго-Восточной Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт заявил о возможности запуска производства истребителей Су-57Э в Индии. Индия рассматривает вариант покупки Су-57 вместо американских F-35. Су-57 получает международное признание, начиная со стран Африки.