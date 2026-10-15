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Белоусов подписал план военного сотрудничества России и Киргизии на 2027 год
Главы Минобороны России и Киргизии заключили план сотрудничества на 2027 год
Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2027 год.
Переговоры прошли в Чолпон-Ате перед началом заседания Совета министров обороны стран СНГ, передает ТАСС.
В ходе встречи Андрей Белоусов отметил динамичное развитие российско-киргизского взаимодействия. По его словам, особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск, обмену опытом, обеспечению работы объединенной российской военной базы на территории Киргизии и военно-техническому сотрудничеству.
Руслан Мукамбетов поблагодарил российского коллегу за помощь в укреплении боеготовности Вооруженных сил Киргизии и подготовке кадров. Он также выразил признательность за приглашение военнослужащих республики к участию в недавно завершившихся стратегических командно-штабных маневрах «Центр-2026».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов возложил цветы к памятнику советским воинам в Киргизии. В среду он проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле. Министр прибыл в республику на заседание министров обороны стран СНГ.