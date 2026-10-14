Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ

Минобороны: Белоусов прибыл в Киргизию на совет министров обороны стран СНГ

Tекст: Ольга Иванова

В ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы развития военного сотрудничества и согласовать совместные мероприятия вооруженных сил государств Содружества на 2027 год, сообщает Минобороны РФ в «Макс».

В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата Совета министров обороны СНГ.

В кулуарах заседания Белоусов проведет двусторонние встречи с главами делегаций других стран, а также посетит российские военные объекты на территории республики. Встреча министров проводится в развитие договоренностей, достигнутых на недавнем саммите СНГ с участием президента Владимира Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу главы МИД России, Ирана и Азербайджана побеседовали перед заседанием СНГ.

В апреле Белоусов прибыл в Киргизию с рабочим визитом.

В начале весны глава российского оборонного ведомства провел заседание совета министров обороны стран Содружества.