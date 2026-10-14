Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ
Минобороны: Белоусов прибыл в Киргизию на совет министров обороны стран СНГ
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в киргизскую Чолпон-Ату для участия в заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ.
В ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы развития военного сотрудничества и согласовать совместные мероприятия вооруженных сил государств Содружества на 2027 год, сообщает Минобороны РФ в «Макс».
В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата Совета министров обороны СНГ.
В кулуарах заседания Белоусов проведет двусторонние встречи с главами делегаций других стран, а также посетит российские военные объекты на территории республики. Встреча министров проводится в развитие договоренностей, достигнутых на недавнем саммите СНГ с участием президента Владимира Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу главы МИД России, Ирана и Азербайджана побеседовали перед заседанием СНГ.
В апреле Белоусов прибыл в Киргизию с рабочим визитом.
В начале весны глава российского оборонного ведомства провел заседание совета министров обороны стран Содружества.