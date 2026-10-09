«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.0 комментариев
Главы МИД России, Ирана и Азербайджана побеседовали перед заседанием СНГ
Арагчи сообщил о короткой беседе с Лавровым перед заседанием Совета глав СНГ
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал о короткой беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым перед началом заседания Совета глав государств СНГ.
Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры перед началом мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Ирана.
В короткой беседе также принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин приехал на заседание саммита СНГ.
Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении перед началом саммита.
В четверг Путин пообщался с главой Туркмении перед торжественным приемом.