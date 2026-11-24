Tекст: Андрей Резчиков

Эстония первой среди стран Балтии решила приостановить пересечение сухопутной границы с Россией с 1 декабря. В качестве причины закрытия всех пяти наземных пешеходных и автомобильных КПП (два в Нарве, а также Койдула, Лухамаа и Саатсе) эстонская сторона бездоказательно назвала попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, обвинив в ней Москву. В Таллине считают, что таким образом смогут ограничить возможности для диверсий.

Тем не менее президент Эстонии Юлле Мадизе призвала правительство трезво оценить все последствия данного шага. Такую же позицию занял мэр Нарвы Яан Тоотс, который заявил, что закрытие КПП болезненно ударит по горожанам и бизнесу (в уезде Ида-Вирумаа одновременно идут крупные сокращения в сланцевой отрасли). Он пообещал добиваться от Таллина открытия хотя бы «гуманитарных коридоров».

Вслед за Эстонией премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил профильным ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию относительно закрытия или ограничения работы пунктов пропуска на границе с РФ. Он отметил, что вопрос нужно рассматривать комплексно, учитывая соображения безопасности и возможное перераспределение потоков пересекающих границу людей между странами Балтии.

Что касается Литвы, то власти пока не планируют полностью закрывать погранпереходы с Россией, но не исключают такой шаг при росте якобы диверсионных угроз. Через территорию страны проходит сухопутный (в том числе железнодорожный) коридор между основной частью России и Калининградской областью, порядок работы которого закреплен договоренностями на уровне Евросоюза.

В Вильнюсе напоминали, что режим пересечения границы уже максимально ужесточен: часть КПП с Россией и Белоруссией уже закрыты, а оставшиеся переходы работают с жестким таможенным контролем и ограничениями для россиян. Глава МВД Мартинас Кателинас отмечал, что сейчас вопрос полного закрытия границы «активно не рассматривается».

Ужесточение пропускного режима на балтийском направлении совпало по времени с еще одним знаковым сигналом из Европы – на этот раз из Берлина. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в ходе выступления на Парламентской ассамблее НАТО фактически зафиксировал окончательный отказ от попыток выстроить диалог с Москвой. Он заявил, что мир и стабильность на континенте возможны только в противостоянии с Россией, а не вместе с ней.

По его мнению, Москва якобы «открыто угрожает» европейским странам гибридными методами. Он также безосновательно обвинил Россию в причастности к инцидентам с дронами и ракетами на территории Польши, атакам беспилотников на коммерческие суда у берегов Румынии в Черном море и вмешательству спецслужб.

Такая позиция правительства ФРГ вызывает неоднозначную реакцию внутри страны. Например, немецкое издание NachDenkSeiten раскритиковало тезис министра, назвав его не «трезвым анализом», а опасной конфронтационной риторикой. Параллельно свежий опрос Фонда Кербера показал, что 53% немцев выступают против дальнейших поставок вооружений Украине (годом ранее таких было 39%).

Однако пока в европейских столицах делают ставку на глухую оборону и окончательный разрыв с Москвой, из Вашингтона звучат прямо противоположные сигналы. Так, спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что главным итогом переговоров по урегулированию украинского конфликта должно стать как раз восстановление отношений между Россией и Европой.

«Главный приз – это не просто перемирие, а перезагрузка отношений, при которой исчезнет эта постоянная агрессия», – сказал зять Трампа в интервью журналу New York Magazine.

По словам Кушнера, отсутствие агрессии позволит Европе и России достичь наивысшего уровня гармонии. Спецпосланник американского лидера выразил надежду, что «существует путь», при котором «люди смогут вместе жить и вести бизнес». Он добавил, что дипломатия представляет собой длительный процесс, однако Вашингтон старается создать оптимальные условия для успешного урегулирования конфликта.

«После того как Эстония решила закрыть границу с Россией, аналогичный шаг Латвии последовать этому примеру был лишь вопросом времени»,

– отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценке, Рига примет ограниченное решение: перемещение граждан и лиц без гражданства будет запрещено, тогда как грузовые перевозки сохранятся с учетом действующих санкционных режимов.

Говоря о последствиях такого шага, собеседник рассказал анекдот про врача, который спрашивает, потел ли больной перед смертью. «При нынешнем состоянии экономики и общества в Латвии эти меры ничего не изменят. Страна в нынешнем формате существовать не может: она должна либо сама броситься в войну и сгореть там, либо пойти на радикальное изменение экономико-политического курса. Но предпосылок для последнего я пока не вижу», – рассуждает политолог.

Как полагает Межевич, если латвийские власти закроют КПП на границе с Россией, реакция жителей будет сдержанной. «Дело в том, что, с одной стороны, в Латвии есть проблемы с гражданским обществом, а с другой – государство ведет практически открытый террор. Прежде всего под удар попадают русские: и граждане, и лица без гражданства. Впрочем, последние аресты показывают: даже если ты латыш, гражданин и потомок тех, кто жил на территории республики поколениями, – это ничего не гарантирует», – пояснил спикер.

По его мнению, вслед за Эстонией и Латвией вопрос о закрытии границы может рассмотреть и Литва. «Для России в этом случае принципиально, чтобы сохранился транзит в Калининград. Если для россиян исчезнет возможность посещать Вильнюс, то, на мой взгляд, это небольшая потеря», – предположил Межевич.

Однако Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», предположил, что страны Балтии, закрывая границы, рассчитывают «как-то повлиять на нашу внутриполитическую жизнь» и «нанести Москве определенный экономический ущерб». «Но эта логика несостоятельна: даже санкции против нашей нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности не привели к ощутимому ущербу для России», – напомнил спикер. Что касается заявлений Вадефуля, то

«ряд европейских политиков считает противостояние с Россией залогом своего благополучия».

«Они не хотят ничего менять, потому что понимают: если сейчас подводить итоги конфликта, те окажутся неутешительными для Европы. Ведь европейцы не смогли ни повлиять на российскую внешнюю политику, ни остановить разрушение военного потенциала Украины», – пояснил эксперт.

На этом фоне в ЕС видят решение в продолжении конфликта или хотя бы в достижении временного прекращения огня на Украине. «Европа рассчитывает, что позже ей помогут демократы в Конгрессе, а Дональд Трамп уйдет с поста президента США. Такая политика бессмысленна. У европейцев нет стратегии, а ее отсутствие означает, что эта группа игроков на международной арене обречена на поражение», – подчеркнул политолог.

Одна из таких стран – Германия, которая исключает мир и стабильность в Европе вместе с Россией. «Я удивлен иррациональностью немецкой позиции и даже не понимаю, зачем и как они пришли к этому выводу», – признался Ткаченко.

По его мнению, на деле европейские русофобские круги стремятся заложить основы долгосрочного цивилизационного конфликта между Россией и Европой на многие поколения вперед. «Они работают, что называется, на перспективу: создают основу для того, чтобы у следующих поколений россиян и европейцев даже не возникала сама идея нормального сосуществования, не говоря уже о сотрудничестве», – сказал политолог. В свою очередь Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, предположил, что

Европа пока не готова идти на переговоры по интересующим Россию вопросам.

По оценке спикера, обсуждаемые сигналы – закрытие границ странами Балтии и жесткие заявления главы МИД Германии – не стоит рассматривать как приглашение к содержательным переговорам о новой архитектуре безопасности. Спикер предлагает сначала определить предмет переговоров: без этого разговор о «долгосрочной стратегии Брюсселя и Берлина» или о «завышении ставок» остается умозрительным.

Политолог отметил, что европейские столицы сегодня готовы обсуждать преимущественно собственные интересы и предъявлять требования, но не искать формулу безопасности «вместе с Россией». «Пока у Европы нет ощущения, что отсутствие переговоров для нее хуже переговоров, она не пойдет на уступки», – подчеркивает Брутер.

Поэтому последние события спикер трактует не как продуманную долгосрочную стратегию в стиле классического «завышения ставок» перед сделкой, а как смесь тактики, сигналов и политической импровизации. В качестве примера он напомнил о приглашении европейцев в Москву, на которое ЕС ответил отказом. По его словам, это показатель того, что речь идет скорее о демонстративных жестах, чем о реальной возможности организации переговоров.