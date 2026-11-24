Tекст: Вера Басилая

Белорусский лидер оценил положение дел в противостоянии России и Украины с военной точки зрения, передает БелТА. «Президент Путин, он все-таки побеждает на фронте. Как бы там ни было – он», – заявил Лукашенко в ходе общения с французскими журналистами.

На уточняющий вопрос интервьюера о том, имеется ли в виду победа Москвы именно военным путем, белорусский лидер ответил утвердительно. «Военным. Он побеждает», – подчеркнул глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность за боеспособность российских войск.

Лукашенко также поблагодарил Москву за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.

До этого он согласился с заявлением президента России Владимира Путина о нахождении мира на историческом изломе.