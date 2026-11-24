Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Лукашенко: Россия побеждает на Украине военным путем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point заявил, что Россия одерживает победу на Украине военным путем.
Белорусский лидер оценил положение дел в противостоянии России и Украины с военной точки зрения, передает БелТА. «Президент Путин, он все-таки побеждает на фронте. Как бы там ни было – он», – заявил Лукашенко в ходе общения с французскими журналистами.
На уточняющий вопрос интервьюера о том, имеется ли в виду победа Москвы именно военным путем, белорусский лидер ответил утвердительно. «Военным. Он побеждает», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность за боеспособность российских войск.
Лукашенко также поблагодарил Москву за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.
До этого он согласился с заявлением президента России Владимира Путина о нахождении мира на историческом изломе.