Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
Экс-солиста группы «Ляпис Трубецкой» заочно осудили в Белоруссии
Экс-солиста группы «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили в Белоруссии к колонии
Белорусский суд вынес заочный приговор бывшему солисту группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку, назначив ему четыре года исправительной колонии общего режима.
Информацию об этом опубликовала генеральная прокуратура республики. «На основании ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Специальное заочное производство в отношении музыканта было начато в мае. Михалку предъявили обвинения по двум статьям УК: о разжигании социальной вражды и об оскорблении президента. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
В мае 2026 года Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство в отношении основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка. В августе 2024 года Борисовский районный суд Белоруссии внес клип и песню коллектива «Не быть скотом» в список экстремистских материалов.
В 2023 году организаторы отменили концерты группы в Белграде и черногорской Будве.