НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности Украина решила навязать цензуру западной прессе 17 февраля 2023, 20:00

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

Власти Украины разозлились на газету Financial Times из-за материала о торговле людьми и контрабанде оружия. МИД страны назвал публикацию «очередной дезинформацией» в «интересах России» и потребовал провести редакционное расследование. Почему власти Украины так остро реагируют на критику в свой адрес и чем для них может обернуться подобный конфликт? МИД Украины потребовал от газеты Financial Times (FT) немедленно провести редакционное расследование в связи с заявлениями бывшего премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы. Еще находясь на должности главы правительства, она в рамках интервью просила Евросоюз о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву. Дипломат отметил, что цитаты Гаврилицы на страницах газеты якобы имели признаки дезинформации в интересах России. Также автор статьи, по словам Николенко, не приводит никаких доказательств своих утверждений о контрабанде оружия с Украины. По мнению МИД, статья должна была усилить на Западе страх относительно того, что передаваемое Украине оружие, попав в руки уголовных элементов, обернется против самих западных стран. Газета также пишет, что «незаконная контрабанда оружия, людей и товаров с Украины была главным опасением для стран Евросоюза (ЕС)» после начала СВО. Эта проблема якобы усугублялась «огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев», а также увеличением числа людей, желающих покинуть Украину. На эту тему Это не первый скандал, когда официальный Киев становится объектом критики со стороны западных СМИ, журналистов или НКО. В августе прошлого года власти Украины раскритиковали международную организацию Amnesty International (AI) за отчет, в котором говорилось о свершении ВСУ военных преступлений и использовании мирных жителей в качестве живого щита. В ответ офис Зеленского потребовал дезавуировать публикацию. Кроме того, в марте 2022 года Киев заявил, что «ради подачек от россиян» власти Венгрии не поддержали антироссийские санкции и отказались пропускать оружие для ВСУ через свою территорию. Позже Владимир Зеленский в интервью Bild рассказал, что один из европейских политиков потребовал доказательств непричастности Киева к событиям в Буче. В Раде сообщили, что президент имел в виду премьер-министра Виктора Орбана. В том же месяце в Сети распространились видео, на которых украинские военные пытают пленных российских солдат. После этого ООН призвала Киев соблюдать Женевскую конвенцию. А Bild писала об этих действиях как о «преступлениях против русских». Однако главком ВСУ Валерий Залужный назвал видео постановочными «с целью дискредитации вооруженных сил Украины». Позже, в мае прошлого года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера «давосским паникером» за слова о том, что «Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок». Но есть и комичные эпизоды. На этой неделе посольство Украины в Черногории раскритиковало «недемократичное решение» местных властей отменить концерты группы «Ляпис Трубецкой» 14 и 15 февраля в городах Будва и Котор. При этом на самой Украине концерты неудобных и неугодных артистов отменялись регулярно. То есть всякий раз, когда кто-то ставит под сомнение безгрешность Украины, власти страны начинают дикую истерику, скандалы и запугивают всех угрозами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Владимир Скачко. По его словам, в отношений той же газеты Financial Times чиновники повели себя так же, как привыкли обращаться с газетами внутри страны. «Это всегда жесткая цензура и никакой свободы слова. Тем самым офис Зеленского и его дипломаты подчеркивают: нам можно все, у нас полный карт-бланш. И это чувство безнаказанности порождает агрессию в отношении даже тех СМИ, которые поддерживают вооруженные силы Украины», – акцентировал Скачко. «Если пресса или НКО пытаются работать самостоятельно, то у офиса Зеленского сразу появляются к ним претензии. На Украине привыкли к тому, что им все позволено. Они считают себя неприкосновенными пред западными СМИ и разными организациями. То, о чем написала Financial Times – это лишь верхушка айсберга. Со временем такой информации будет появляться все больше», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон. «После развала СССР Украина была и остается бандитским олигархическим государством. Контрабанда оружия с Украины приносит миллионы долларов дохода заинтересованным лицам. Там все чиновники привыкли к тому, что на Западе о них ничего плохого не пишут. Однако терпение Запада не бесконечно. Поэтому в мейнстримных СМИ начинают дозировано говорить правду», – считает собеседник. И хотя Украина позиционирует себя как демократическое европейское государство, в реальности она ведет себя совершенно тоталитарно, уверен Хаукссон. У власти оказались люди из актерской тусовки и без политического опыта. «Они привыкли к тому, что Вашингтон дает им карт-бланш лишь потому, что они готовы выступать против российских интересов. И поэтому делают, что хотят», – пояснил Хаукссон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД