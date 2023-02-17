Украина решила навязать цензуру западной прессе

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17 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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Российский каучук расколол Евросоюз

Новые санкции ЕС под угрозой из-за российского каучука Егор Алеев/ТАСС
Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой

Немцы не уверены, что полиция способна их защитить REUTERS/Dominic Ebenbichler
До какой степени нужно быть терпимыми к мигрантам, совершающим сексуальную агрессию по отношению к местным женщинам? Где преступление, а где – культурные особенности? Прямо сейчас этот вопрос для себя решает немецкое общество – сторонники толерантности и мультикультурализма столкнулись с недовольством пострадавших от действий мигрантов.  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
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Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Украина решила навязать цензуру западной прессе

    Материал FT о торговле людьми и оружием на Украине – это только верхушка айсберга
    		   17 февраля 2023, 20:00
    Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Власти Украины разозлились на газету Financial Times из-за материала о торговле людьми и контрабанде оружия. МИД страны назвал публикацию «очередной дезинформацией» в «интересах России» и потребовал провести редакционное расследование. Почему власти Украины так остро реагируют на критику в свой адрес и чем для них может обернуться подобный конфликт?

    МИД Украины потребовал от газеты Financial Times (FT) немедленно провести редакционное расследование в связи с заявлениями бывшего премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы. Еще находясь на должности главы правительства, она в рамках интервью просила Евросоюз о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины.

    Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву. Дипломат отметил, что цитаты Гаврилицы на страницах газеты якобы имели признаки дезинформации в интересах России.

    Также автор статьи, по словам Николенко, не приводит никаких доказательств своих утверждений о контрабанде оружия с Украины. По мнению МИД, статья должна была усилить на Западе страх относительно того, что передаваемое Украине оружие, попав в руки уголовных элементов, обернется против самих западных стран.

    Газета также пишет, что «незаконная контрабанда оружия, людей и товаров с Украины была главным опасением для стран Евросоюза (ЕС)» после начала СВО. Эта проблема якобы усугублялась «огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев», а также увеличением числа людей, желающих покинуть Украину.

    Это не первый скандал, когда официальный Киев становится объектом критики со стороны западных СМИ, журналистов или НКО. В августе прошлого года власти Украины раскритиковали международную организацию Amnesty International (AI) за отчет, в котором говорилось о свершении ВСУ военных преступлений и использовании мирных жителей в качестве живого щита. В ответ офис Зеленского потребовал дезавуировать публикацию.

    Кроме того, в марте 2022 года Киев заявил, что «ради подачек от россиян» власти Венгрии не поддержали антироссийские санкции и отказались пропускать оружие для ВСУ через свою территорию. Позже Владимир Зеленский в интервью Bild рассказал, что

    один из европейских политиков потребовал доказательств непричастности Киева к событиям в Буче. В Раде сообщили, что президент имел в виду премьер-министра Виктора Орбана.

    В том же месяце в Сети распространились видео, на которых украинские военные пытают пленных российских солдат. После этого ООН призвала Киев соблюдать Женевскую конвенцию. А Bild писала об этих действиях как о «преступлениях против русских». Однако главком ВСУ Валерий Залужный назвал видео постановочными «с целью дискредитации вооруженных сил Украины».

    Позже, в мае прошлого года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера «давосским паникером» за слова о том, что «Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок».

    Но есть и комичные эпизоды. На этой неделе посольство Украины в Черногории раскритиковало «недемократичное решение» местных властей отменить концерты группы «Ляпис Трубецкой» 14 и 15 февраля в городах Будва и Котор. При этом на самой Украине концерты неудобных и неугодных артистов отменялись регулярно. То есть

    всякий раз, когда кто-то ставит под сомнение безгрешность Украины, власти страны начинают дикую истерику, скандалы и запугивают всех угрозами.

    Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Владимир Скачко. По его словам, в отношений той же газеты Financial Times чиновники повели себя так же, как привыкли обращаться с газетами внутри страны.

    «Это всегда жесткая цензура и никакой свободы слова. Тем самым офис Зеленского и его дипломаты подчеркивают: нам можно все, у нас полный карт-бланш. И это чувство безнаказанности порождает агрессию в отношении даже тех СМИ, которые поддерживают вооруженные силы Украины», – акцентировал Скачко.

    «Если пресса или НКО пытаются работать самостоятельно, то у офиса Зеленского сразу появляются к ним претензии. На Украине привыкли к тому, что им все позволено. Они считают себя неприкосновенными пред западными СМИ и разными организациями. То, о чем написала Financial Times – это лишь верхушка айсберга. Со временем такой информации будет появляться все больше», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «После развала СССР Украина была и остается бандитским олигархическим государством.

    Контрабанда оружия с Украины приносит миллионы долларов дохода заинтересованным лицам. Там все чиновники привыкли к тому, что на Западе о них ничего плохого не пишут. Однако терпение Запада не бесконечно. Поэтому в мейнстримных СМИ начинают дозировано говорить правду», – считает собеседник.

    И хотя Украина позиционирует себя как демократическое европейское государство, в реальности она ведет себя совершенно тоталитарно, уверен Хаукссон. У власти оказались люди из актерской тусовки и без политического опыта. «Они привыкли к тому, что Вашингтон дает им карт-бланш лишь потому, что они готовы выступать против российских интересов. И поэтому делают, что хотят», – пояснил Хаукссон.

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