Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?

В среду стало известно о задержании в Подмосковье сотрудниками ФСБ агента Службы безопасности Украины (СБУ). Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей службы, гражданин Украины 1977 года рождения был причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге – поджег ночью два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

По версии ФСБ, СБУ завербовала украинца при поддержке польских спецслужб, а его подготовка проводилась в польском городе Быдгощ с помощью латвийских спецслужб. «В конце ноября 2022 года для осуществления террористической деятельности под видом беженца он был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства», – сообщили в ФСБ.

У подозреваемого изъяли средства связи, электронные носители информации с фото- и видеоотчетами, а также переписку с сотрудником СБУ. Дело возбудили по статье «Диверсия». ФСБ предоставила видеозапись с заявлениями мужчины. В ролике он заявил, что сотрудники СБУ угрожали его дочери, проживающей в Виннице. Именно они вынудили его пойти на преступление.

Параллельно с этим ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика полка «Азов» (запрещен в России и признан террористическим). По данным ведомства, он проник в Россию под видом беженца. На Украине не скрывают, что ведут против России диверсионную войну. В недавнем интервью американской газете The Washington Post руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал наличие на территории России агентов-террористов и диверсантов.

Новые методы борьбы с диверсиями

Сейчас, когда на фронте наметились тактические победы Российской армии, в тылу кратно нарастает опасность диверсий и терактов, полагают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. По их мнению, снизить риски в этом вопросе можно силами подразделений охраны из структур, отвечающих за безопасность на транспорте и в общественных местах – они могут обеспечить недопущение проноса на охраняемую территорию оружия, взрывчатых и отравляющих веществ.

Для этого необходимо будет определить, каким образом охрана может выполнить эту задачу, какие силы и средства ей для этого потребуются, в том числе на случай экстренной ситуации. Предстоит наладить и взаимодействие с другими службами, например, в вопросах оказания экстренной медицинской помощи.

Затем, когда эти задачи определены и приняты в работу, считают специалисты, необходимо проводить негласные проверки, вскрывая возможные недостатки охраны на местах, которые незаметны обывателю, но видны профессионалам.

Эксперты отметили и важность правдивых и объективных докладов с мест – лакировка действительности в нынешней ситуации недопустима. В итоге на основании результатов проверок следует подготовить комплекс мер по исправлению недостатков в системе безопасности, если таковые будут выявлены. Однако судя по тому, что российские спецслужбы регулярно ловят засланных Киевом диверсантов, работа по их выявлению ведется весьма профессионально и умело.

Для выявления взрывоопасных предметов, отмечают специалисты, было бы полезно чаще привлекать кинологов, а также использовать специальные газоанализаторы, позволяющие выявить не только взрывчатые вещества и средства взрывания, но и вероятность проноса в охраняемую зону отравляющих веществ (ОВ). Это особенно важно, учитывая последние сообщения о планах противника применить ОВ на поле боя.

Кроме того, важны теоретические и практические занятия с охраной по каждой вероятной ситуации на объекте. Их действия должны быть четкими и слаженными. До них также необходимо донести, что сейчас, как говорится, лучше «перебдеть».

Конечно, новые меры безопасности на транспорте и в общественных местах могут вызвать раздражение граждан. Но в таких случаях всегда можно извиниться, пояснив, что эта работа проводится в интересах их же безопасности,

считают эксперты.

Для закрепления результатов следует провести комплексные практические тактико-специальные занятия на местах. Лучше всего, если этим вопросом займутся военнослужащие частей специального назначения министерства обороны. Во-первых, их никто не знает, и утечка об их работе будет минимальной. Во-вторых, им самим выполнить такую задачу будет весьма полезно, говорят специалисты по безопасности.

«Получение практических навыков в условиях противодействия противнику – это реальный опыт, который поможет в боевой обстановке. И, с высокой вероятностью, им также удастся выявить новые лазейки в охране и безопасности, которые ранее не были замечены. Кому-то может показаться, что это паранойя, но это совершенно не так. Речь идет о повышении бдительности. А в текущих геополитических условиях риски терактов кратно повышаются», – заявил эксперт.

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«Сейчас на российской территории находятся несколько миллионов беженцев с Украины. Соответственно, среди них есть прослойка агентуры СБУ и ГУР МО Украины. Они на общих основаниях получают российские документы для спокойного передвижения по нашей территории. Выявлять их становится все труднее, это требует кропотливой работы и нетривиальных подходов», – предупреждает Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Собеседник также напомнил, что США готовят на территории стран Ближнего Востока боевиков для заброски в Россию. Аналогичная работа по вербовке и подготовке террористов ведется на Кавказе и в странах Средней Азии. То есть риски диверсий и терактов растут со всех сторон, что требует бдительности со стороны спецслужб, МВД и охранных структур на транспорте.

«Для противодействия этому необходимо создавать новые и усиливать действующие службы, которые будут вести противодиверсионную работу на качественно ином уровне. Нам предстоит тяжелая и нудная борьба. И если мы не начнем действовать сейчас, то в будущем нам будет трудновато работать на нескольких фронтах сразу», – предостерегает Гончаров.

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