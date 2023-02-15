Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

Взгляд
15 февраля, среда  |  Последнее обновление — 20:35  |  vz.ru
Разделы

Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

ЕК проталкивает механизм совместных закупок газа MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой. И это удивительно, потому что объективных причин для столь экстремального прогноза эксперты не видят. Наоборот, Европа научилась жить в условиях минимальных поставок газа из России. Зачем же Еврокомиссия сгущает краски? Делает она это совсем не просто так.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
Перейти в раздел…

России предстоит изолировать Украину от НАТО

В сводках Минобороны РФ сообщается в основном об уничтожении на Украине западных образцов техники РИА Новости
Китайские аналитики считают, что Россия уже достигла целей спецоперации, потому что ВСУ более не способны воевать самостоятельно и полностью зависимы от поддержки НАТО. Однако российские эксперты говорят о преждевременности таких оценок. Более того, само понятие «демилитаризация Украины» с недавних пор требует уточнений. Подробности...
Перейти в раздел…

Деньги Запада создали из Украины новую сущность

Металлургия была одним из столпов украинской экономики Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
Украинская экономика переживает небывалый коллапс – рухнуло производство стали, ВВП упал на треть, обесценилась гривна, уехало трудоспособное население. Однако при всем при этом киевский режим продолжает функционировать, а золотовалютные резервы страны даже растут. Этот парадокс объясняется просто: перед нами, по сути, уже не Украина. Запад создал нечто совсем иное. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Зачем Джо Байден посмотрел наверх

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть). Подробности...

России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
Верите ли вы в существование НЛО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Является ли Молдавия частью Русского мира?
  • Да

  • Нет

  • Только Приднестровье

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
    Киев обвинил Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения ПВО МИД анонсировал введение безвизового режима с 11 странами Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам» В Минздраве предложили россиянам варианты замены «Виагры»
    В МИД обвинили Запад в минном загрязнении Украины Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина СЕ обратился в Венецианскую комиссию из-за притеснений нацменьшинств на Украине Суд Киева постановил снести часовню УПЦ
    В Швеции признались в неспособности ЕС оценить влияние антироссийских санкций В Британии признали неготовность НАТО противостоять России В Минцифры призвали банки не оказывать услуги посредством мессенджеров Сторонник Навального поглумился над тяжелой болезнью Костомарова

    «и признать Косово»


    США призвали Сербию встать на сторону Украины

    реакция на подрыв газопроводов


    В НАТО решили создать группу по защите подводной инфраструктуры

    «их ждали часа три»


    Врач ФК «Шинник» рассказал о вранье в украинских пабликах

    Видео

    совместные закупки


    Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

    цели спецоперации


    России предстоит изолировать Украину от НАТО

    американская дипломатия


    США направили в Грузию специалиста по Украине

    новые маршруты


    Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

    Репин и Айвазовский


    Запад ворует для Украины русское достояние

    мир в заложниках


    Владимир Можегов: России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

    новый сюжет


    Глеб Простаков: Зачем Джо Байден посмотрел наверх

    единство граждан


    Андрей Колесник: Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

    на ваш взгляд


    Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?

    Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

    По мнению экспертов, российские силовики должны действовать на опережение и предотвращать диверсии
    		   15 февраля 2023, 20:05
    Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Сергей Козлов,
    Андрей Резчиков

    ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?

    В среду стало известно о задержании в Подмосковье сотрудниками ФСБ агента Службы безопасности Украины (СБУ). Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей службы, гражданин Украины 1977 года рождения был причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге – поджег ночью два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

    По версии ФСБ, СБУ завербовала украинца при поддержке польских спецслужб, а его подготовка проводилась в польском городе Быдгощ с помощью латвийских спецслужб. «В конце ноября 2022 года для осуществления террористической деятельности под видом беженца он был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства», – сообщили в ФСБ.

    У подозреваемого изъяли средства связи, электронные носители информации с фото- и видеоотчетами, а также переписку с сотрудником СБУ. Дело возбудили по статье «Диверсия». ФСБ предоставила видеозапись с заявлениями мужчины. В ролике он заявил, что сотрудники СБУ угрожали его дочери, проживающей в Виннице. Именно они вынудили его пойти на преступление.

    Параллельно с этим ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика полка «Азов» (запрещен в России и признан террористическим). По данным ведомства, он проник в Россию под видом беженца. На Украине не скрывают, что ведут против России диверсионную войну. В недавнем интервью американской газете The Washington Post руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал наличие на территории России агентов-террористов и диверсантов.

    Новые методы борьбы с диверсиями

    Сейчас, когда на фронте наметились тактические победы Российской армии, в тылу кратно нарастает опасность диверсий и терактов, полагают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. По их мнению, снизить риски в этом вопросе можно силами подразделений охраны из структур, отвечающих за безопасность на транспорте и в общественных местах – они могут обеспечить недопущение проноса на охраняемую территорию оружия, взрывчатых и отравляющих веществ.

    Для этого необходимо будет определить, каким образом охрана может выполнить эту задачу, какие силы и средства ей для этого потребуются, в том числе на случай экстренной ситуации. Предстоит наладить и взаимодействие с другими службами, например, в вопросах оказания экстренной медицинской помощи.

    Затем, когда эти задачи определены и приняты в работу, считают специалисты, необходимо проводить негласные проверки, вскрывая возможные недостатки охраны на местах, которые незаметны обывателю, но видны профессионалам.

    Эксперты отметили и важность правдивых и объективных докладов с мест – лакировка действительности в нынешней ситуации недопустима. В итоге на основании результатов проверок следует подготовить комплекс мер по исправлению недостатков в системе безопасности, если таковые будут выявлены. Однако судя по тому, что российские спецслужбы регулярно ловят засланных Киевом диверсантов, работа по их выявлению ведется весьма профессионально и умело. 

    Для выявления взрывоопасных предметов, отмечают специалисты, было бы полезно чаще привлекать кинологов, а также использовать специальные газоанализаторы, позволяющие выявить не только взрывчатые вещества и средства взрывания, но и вероятность проноса в охраняемую зону отравляющих веществ (ОВ). Это особенно важно, учитывая последние сообщения о планах противника применить ОВ на поле боя.

    Кроме того, важны теоретические и практические занятия с охраной по каждой вероятной ситуации на объекте. Их действия должны быть четкими и слаженными. До них также необходимо донести, что сейчас, как говорится, лучше «перебдеть».

    Конечно, новые меры безопасности на транспорте и в общественных местах могут вызвать раздражение граждан. Но в таких случаях всегда можно извиниться, пояснив, что эта работа проводится в интересах их же безопасности,

    считают эксперты.

    Для закрепления результатов следует провести комплексные практические тактико-специальные занятия на местах. Лучше всего, если этим вопросом займутся военнослужащие частей специального назначения министерства обороны. Во-первых, их никто не знает, и утечка об их работе будет минимальной. Во-вторых, им самим выполнить такую задачу будет весьма полезно, говорят специалисты по безопасности.

    «Получение практических навыков в условиях противодействия противнику – это реальный опыт, который поможет в боевой обстановке. И, с высокой вероятностью, им также удастся выявить новые лазейки в охране и безопасности, которые ранее не были замечены. Кому-то может показаться, что это паранойя, но это совершенно не так. Речь идет о повышении бдительности. А в текущих геополитических условиях риски терактов кратно повышаются», – заявил эксперт.

    «Сейчас на российской территории находятся несколько миллионов беженцев с Украины. Соответственно, среди них есть прослойка агентуры СБУ и ГУР МО Украины. Они на общих основаниях получают российские документы для спокойного передвижения по нашей территории. Выявлять их становится все труднее, это требует кропотливой работы и нетривиальных подходов», – предупреждает Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник также напомнил, что США готовят на территории стран Ближнего Востока боевиков для заброски в Россию. Аналогичная работа по вербовке и подготовке террористов ведется на Кавказе и в странах Средней Азии. То есть риски диверсий и терактов растут со всех сторон, что требует бдительности со стороны спецслужб, МВД и охранных структур на транспорте.

    «Для противодействия этому необходимо создавать новые и усиливать действующие службы, которые будут вести противодиверсионную работу на качественно ином уровне. Нам предстоит тяжелая и нудная борьба. И если мы не начнем действовать сейчас, то в будущем нам будет трудновато работать на нескольких фронтах сразу», – предостерегает Гончаров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •