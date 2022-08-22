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22 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
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Как бороться с украинскими диверсантами

Взрывы на военном аэродроме в Крыму навели на подозрения о действиях украинских диверсантов Mulch/ТАСС
Российские органы безопасности официально признали, что на территории нашей страны в последнее время происходят диверсии – по сути дела, террористические акты. Организованы и проведены эти диверсии украинскими спецслужбами. Какие структуры на Украине занимаются этим, каким образом они проникают в Россию и что нужно сделать для их нейтрализации? Подробности...
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Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

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Письмо Ксении Собчак

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Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
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Врага понять можно, террориста – никогда

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    Как бороться с украинскими диверсантами

    Взрывы на военном аэродроме в Крыму навели на подозрения о действиях украинских диверсантов
    		   22 августа 2022, 08:22
    Фото: Mulch/ТАСС
    Текст: Сергей Козлов

    Российские органы безопасности официально признали, что на территории нашей страны в последнее время происходят диверсии – по сути дела, террористические акты. Организованы и проведены эти диверсии украинскими спецслужбами. Какие структуры на Украине занимаются этим, каким образом они проникают в Россию и что нужно сделать для их нейтрализации?

    Череда взрывов и диверсий, совершенных Киевом на территории России в последнее время, явно нацелена на отвлечение внимания силовиков от решения задач в рамках спецоперации на Украине. Какими ресурсами для диверсионных и террористических действий располагают спецслужбы Украины?

    Диверсионные силы ВСУ

    У Киева есть силы специальных операций (ССО), подготовкой и оснащением которых занимались и занимаются партнеры Украины в НАТО. Несмотря на потери, система ССО Украины продолжает функционировать. Недавно стало известно о формировании в Житомире на базе 8-го полка Нацгвардии Украины 1-й бригады спецназначения имени Ивана Богуна. Бригада укомплектована как военнослужащими, так и наемниками, включая подростков. Помимо разнообразного стрелкового вооружения, имеет ПЗРК, ПТРК, а также бронеавтомобили.

    16 августа «в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», сообщило Минобороны РФ. Нанесен ущерб гражданским объектам: ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну и жилым домам. В тот же день американское издание New York Times заявило, что диверсию на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма провело некое «элитное воинское подразделение» ВСУ. Похоже на то, что вновь созданная бригада сдает зачет на готовность к ведению диверсионных действий – по крайней мере, так это принято. Склад боеприпасов, военный аэродром – цели, по которым традиционно работает спецназ.

    Однако и до создания 1-й бригады СпН в составе ВСУ не было недостатка в силах специальных операций. До недавнего времени спецназ состоял из 3-го отдельного полка (ОП) специального назначения в городе Кропивницком и 8-го ОП СпН в городе  Хмельницком. А также 140-го центра специального назначения в Хмельницком, который комплектуется исключительно офицерами и предназначен для решения особых задач. Это наиболее подготовленное подразделение СпН Украины, получившее сертификат НАТО. Морской спецназ представлен 73-м морским центром специальных операций в Очакове. Любая из этих структур могла быть причастна к диверсиям на территории России. Помимо этого, нельзя исключать, что в распоряжении ГУР ВСУ и СБУ могут находиться так называемые спящие агентурные группы, заранее созданные и законспирированные на территории России.

    Учитывая склонность киевского руководства к громким медийным акциям, можно допустить, что Зеленский поставил задачу к Дню независимости Украины (24 августа) совершить на фронтах какой-то тактический прорыв. И если на поле боя такое сделать крайне непросто, то организация диверсий в ближайшем российском тылу требует меньших усилий.

    Не исключено, что каждую из совершенных диверсий мог осуществить один человек, который мог работать на этом объекте. Но поскольку мы наблюдаем серию диверсий, это могут быть агенты, действующие каждый в своем районе. Для реализации этой задачи нужны соответствующие диверсионные средства, которые могут храниться в тайниках или доставляться специальными агентами исполнителям.

    По ряду признаков, действия диверсантов носят спонтанный характер, а не увязаны в общий план, нацеленный на достижение единой цели нарушения работы чего-то. Объекты, скорее всего, выбираются по степени максимальной доступности. Ведь цель у них – наделать как можно больше шуму. Однако это еще раз доказывает, что насколько важно соблюдение усиленного режима безопасности ключевых объектов, в том числе и в Крыму. Все это называется «специальные контрразведывательные мероприятия».

    Режимные мероприятия

    Что же это за мероприятия? Контрразведывательные мероприятия – это комплекс мер, осуществляемых спецслужбами, частями Росгвардии и по­лицией в целях противодействия разведке и диверсантам противника. Они включают в себя (согласно соответствующим документам): тайную проверку граждан; тщательный отбор лиц для обслуживания объектов; скрытное наблюдение за подозреваемыми людьми; проникновение в ряды диверсантов; захват личного состава разведывательных органов против­ника; подслушивание и перехват переговоров по техническим средствам связи; обеспечение внутренней безопасности в учреждениях и воинских частях; инструктаж военнослужа­щих и чиновников по вопросам безопасности; обеспечение сохранности документов.

    Кроме того, ФСБ, полицией и войсками Росгвардии могут проводиться при необходимости следующие режимные меро­приятия: регистрация населения и выдача пропусков (спе­циальных удостоверений и предписаний), подтверждающих личность гражданского лица (военнослужащего) или разре­шающих передвижение, вход на объект; проверка докумен­тов; ограничение работы общественного (личного) транспор­та и средств связи; введение комендантского часа; установ­ление контроля за производством, транспортированием и хра­нением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; запрет использования БЛА.

    Для эффективного противодействия разведывательно-диверсионным органам противника спецслужбы организуют мероприятия как пассивного, так и активного харак­тера. К пассивным относятся, например, маскировка объектов и деятельности войск, дезинформация и тому подобные действия.

    А если это спецназ?

    Диверсии могут осуществлять не только некие «спящие ячейки», но и специально выведенные в российский тыл группы специального назначения ВСУ. Отличить их от обычных жителей практически невозможно. Говорят они по-русски свободно, культурные особенности им известны. То, что они будут переодеты в гражданскую одежду, даже сомневаться не стоит.

    Способ вывода в наш тыл может быть разным. Вряд ли кто-то станет прыгать с парашютом в густонаселенном районе. В Крым удобнее всего вывести группы 73-го Центра морских специальных операций из Очакова морским путем. Это может быть как надводный, так и подводный вариант. Морской способ – один из наиболее скрытных.

    В разгар курортного сезона использовать для вывода надводные плавсредства можно ограниченно. То есть с надувной лодки, примерно в миле от берега, в темное время суток без лишних всплесков диверсанты спустятся за борт и далее будут двигаться на ластах к берегу. Приблизившись к месту выхода на берег, водолазы спрячут гидрокостюмы, ласты и дыхательный аппарат, если придут под водой. Далее они из герметичных мешков достанут одежду, документы и всё необходимое. Мешок закопают, сделав тайник. Могут использовать и комбинезоны сухого типа – под ними та одежда, которая и позволит им смешаться с отдыхающими. Комбинезоны просто закопают.

    Другим способом может быть проникновение в район действий с полной или частичной легализацией. Это несколько сложнее, чем просто приплыть на ластах. Но учитывая то, что 140-й Центр СпН ВСУ укомплектован исключительно офицерами, их могут выводить с Украины на российскую территорию через границу под легендой беженцев.

    Кроме того, диверсанты могут выводиться в район проведения операций и с территории России, где они могли быть ранее легализованы под видом гастарбайтеров – и даже могли получить российские паспорта. Далее купил билет и под видом отдыхающего поехал, например, в Крым. Далее прибывшие могут выйти на встречу с агентом и потом по его плану провести диверсию своими силами, чтобы не подставлять его. После чего спокойно уйдут, как и пришли.

    Что делать?

    Нет сомнений, что российские спецслужбы уже предпринимают все необходимые действия. Прежде всего речь идет о работе по проверке представителей групп риска – структур и организаций, ранее замеченных в сотрудничестве с экстремистами и украинской разведкой.

    Кроме того, с началом СВО в приграничных районах ФСБ, Росгвардия и полиция должны были проверить на предмет уязвимости все объекты как гражданского, так и военного назначения, выведение которых из строя может принести существенный урон. Для этого нужно смотреть на объект глазами диверсанта. Помощь в этом может оказать спецназ, как ФСБ, так и военной разведки.

    Возможно, стоит рассмотреть вопрос создания структуры, аналогичной существовавшему во время Великой Отечественной СМЕРШу, с подобными же задачами и полномочиями.

    Для понимания: в официальном уставе СМЕРШа были перечислены следующие задачи: контрразведка, борьба с терроризмом, предотвращение любой другой деятельности иностранной разведки в Красной армии; борьба с «антисоветскими элементами» в Красной армии; защита линии фронта от проникновения шпионов и «антисоветских элементов»; расследование предателей, дезертиров и ранений, нанесенных самим себе в Красной армии; проверка военного и гражданского персонала, возвращающегося из плена.

    Деятельность Главного управления контрразведки СМЕРШ включала фильтрацию солдат, вернувшихся из плена, а также предварительную зачистку прифронтовой полосы от немецкой агентуры и антисоветских элементов (совместно с войсками НКВД по охране тыла действующей армии и территориальными органами НКВД). СМЕРШ принимал активное участие в розыске, задержании и ведении следствия по делам советских граждан, действовавших в антисоветских вооруженных группах, воевавших на стороне Германии, таких как Русская освободительная армия. СМЕРШ был крайне эффективен. В частности, в ходе 186 радиоигр на советскую территорию удалось вывести свыше 400 кадровых сотрудников и гитлеровских агентов, захватить десятки тонн грузов.

    И сегодня у преемников СМЕРШа среди российских спецслужб очень много работы.
     
     
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