Советник президента Ямпольская рассказала о продвижении русского языка в Африке

В странах Африки заработали семь центров и кабинетов Русского мира

Tекст: Денис Тельманов

В странах континента действуют два центра Русского мира – в Алжире и Уганде, а также пять кабинетов в Бурунди, Демократической Республике Конго, Республике Конго, Нигерии и на Мадагаскаре. Кроме того, открыты четыре секции русскоязычной литературы, передает РИА «Новости».

«Преподаватели из некоторых африканских государств повышали свою квалификацию на международном методическом марафоне, который прошел при содействии Фонда «Русский мир». И в целом в рамках нашей грантовой программы осуществляются проекты по популяризации в странах Африки творчества российских писателей», – заявила Ямпольская.

Она добавила, что африканские педагоги-русисты регулярно участвуют в программах повышения квалификации на базе российских вузов. В ряде стран, включая Алжир, Кот-д'Ивуар, Гану, Гамбию и Руанду, проводятся очные курсы обучения русскому языку как иностранному.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о неоспоримости союзнических отношений между Москвой и африканскими государствами.

В среду глава государства назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и странами континента.

В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики у студентов из стран Африки.