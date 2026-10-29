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Советник президента Ямпольская рассказала о продвижении русского языка в Африке
В странах Африки заработали семь центров и кабинетов Русского мира
Советник президента Елена Ямпольская рассказала о продвижении русского языка на африканском континенте, где в настоящее время работают два центра и пять кабинетов Русского мира.
В странах континента действуют два центра Русского мира – в Алжире и Уганде, а также пять кабинетов в Бурунди, Демократической Республике Конго, Республике Конго, Нигерии и на Мадагаскаре. Кроме того, открыты четыре секции русскоязычной литературы, передает РИА «Новости».
«Преподаватели из некоторых африканских государств повышали свою квалификацию на международном методическом марафоне, который прошел при содействии Фонда «Русский мир». И в целом в рамках нашей грантовой программы осуществляются проекты по популяризации в странах Африки творчества российских писателей», – заявила Ямпольская.
Она добавила, что африканские педагоги-русисты регулярно участвуют в программах повышения квалификации на базе российских вузов. В ряде стран, включая Алжир, Кот-д'Ивуар, Гану, Гамбию и Руанду, проводятся очные курсы обучения русскому языку как иностранному.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о неоспоримости союзнических отношений между Москвой и африканскими государствами.
В среду глава государства назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и странами континента.
В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики у студентов из стран Африки.